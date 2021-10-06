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ТАСС

Участники учений "Селенга" впервые отработали применение разведывательно-огневого контура

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Селенга-2021
Открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021».
Источник изображения: vpk-news.ru

Результаты огневого поражения целей контролировались с помощью беспилотных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали информацию на командный пункт

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие России и Монголии впервые отработали на международных учениях "Селенга" применение разведывательно-огневого контура. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне Дойтын Ам в Монголии артиллерийские подразделения вооруженных сил России и Монголии впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику. Для этого на учениях "Селенга" <...> была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов, предназначенная для действий в интересах тактических групп двух стран", - сообщили в ВВО.

В пресс-службе отметили, что результаты огневого поражения целей контролировались с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали информацию для корректировки огня на командный пункт. Личный состав армейской авиации выполнил ряд задач, в том числе проведение воздушной разведки, обеспечение огневой поддержки, минирование местности с воздуха.

"Помимо этого танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали задачи ведения разведывательно-поисковых и наступательных действий, - сообщили в ВВО. - Подразделения ПВО с помощью зенитных самоходных установок "Шилка" и зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожили летательные аппараты условного противника, после чего открыли огонь по наземным целям, имитирующим легкобронированную технику условного противника".

Российско-монгольские военные учения "Селенга" проводятся ежегодно поочередно на территории двух государств. Они направлены на борьбу с международным терроризмом. Всего в маневрах, запланированных на период с 23 сентября по 5 октября, принимают участие около 1,5 тыс. человек и более 200 единиц военной техники. В 2021 году учения проводятся в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

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