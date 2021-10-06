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РИА Новости

Российские и монгольские военные на учениях нанесли массированный удар по "противнику"

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Учения "Селенга-2021" в Монголии
Учения "Селенга-2021" в Монголии.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Подразделения артиллерии России и Монголии на совместных учениях "Селенга-2021" впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по "неприятелю", сообщает пресс-служба ВВО.

"На полигоне "Дойтын Ам" в Монголии на совместном российско-монгольском учении "Селенга-2021" артиллерийские подразделения вооруженных сил России и Монголии впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику", - говорится в сообщении.

Для этого впервые на учениях "Селенга" была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов. Результаты огневого поражения целей контролировали с помощью беспилотников.

Кроме того, танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали разведывательно-поисковые и наступательные действия. Подразделения ПВО с помощью зенитных самоходных установок "Шилка" и зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожили летательные аппараты условного противника, после чего открыли огонь по наземным целям, имитирующим легкобронированную технику "врага".

Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии. Всего в учениях принимают участие до 1,5 тысячи военнослужащих и задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

"Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.

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