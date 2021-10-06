Самонаводящиеся и крышебойные: Иран производит самые современные ПТУР

Иранская военная промышленность в настоящее время выпускает несколько типов современных ПТУР, способных уничтожить любой танк. Например, в Исламской республике началось массовое производство управляемой ракеты Toophan-3M, являющейся аналогом американского TOW-2В.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Toophan

Как известно, особенностью этого боеприпаса является наличие двух зарядов, действующих по принципу "ударного ядра". Атакованный танк поражается в наименее защищенную часть - в крышу.

Также выпускаются более ранние версии Toophan-2 с тандемной боевой частью. Имеются также с лазерным наведением, в том числе предназначенные для борьбы с вертолетами.

Для пусковых установок созданы ночные тепловизионные прицелы, позволяющие эффективно применять это оружие ночью.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Dehlaviyeh

ПТУР Dehlaviyeh является, по сути, клоном российского "Корнета-Э". Кроме переносного варианта ПТРК также устанавливают на БМП-2 и боевые вертолеты.

Необходимо также упомянуть Tosan, копию "Конкурс М", их выпустили тиражом во многие тысячи штук.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Tosan

Еще один образец - Saeghe 2, модернизированный американский Dragon, запускаемый по гранатометному, с плеча, получивший тандемную боевую часть повышенной бронепробиваемости.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Saeghe 2

Иранская промышленность достигла успехов и в создании ПТУР третьего поколения. Минувшим летом был продемонстрирован "Almaz", очень похожий на израильский Spike. Существует также его модификация, применяемая с ударных беспилотников с дальностью до 8000 метров.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

По информации, появлявшейся в Сети, оба варианта "Almaz" были задействованы в ходе проходящих возле границы с Азербайджаном военных маневров.

Дмитрий Лемешко