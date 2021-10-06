Карусели для агрессора

На учениях «Мирная миссия-2021» впервые отработаны новые тактические приемы боевых действий

25 сентября в Оренбургской области состоялась торжественная церемония закрытия военных учений стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021». Тренировочные мероприятия проходили на полигоне Донгуз. В маневрах задействовали 5,5 тысячи военнослужащих и порядка 1,5 тысячи единиц боевой техники.

Скажем прямо: учения связаны с обострением обстановки в соседнем Афганистане, они носили антитеррористический характер, проходили на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников, прихода к власти там движения «Талибан». Несмотря на заявления нового афганского руководства о том, что оно не намерено распространять влияние движения на среднеазиатские республики бывшего СССР, исключать этого полностью нельзя. И это понимают не только в Российской Федерации.

На открытии учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил, что боевики из Афганистана могут попытаться прорваться на территорию сопредельных стран. «На фоне захвата талибами власти особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГ и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран, – сказал Лапин. – В Центрально-Азиатском регионе мы наблюдаем значительное обострение ситуации. Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится все более напряженной. Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве».

Особенность учений состояла и в том, что впервые в них приняли участие воинские контингенты Белоруссии. Главной целью стало совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, а также обмен опытом по противодействию терроризму, освоение основных тактических приемов и способов действий войск под руководством совместного органа военного управления.

В ходе розыгрыша практических действий российским военнослужащим совместно с личным составом воинских контингентов Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Беларусь предстояло отразить наступление условного противника, перейти в наступление и разгромить его главные силы.

Огненный вал

Учения прошли в три этапа. На первом коалиционная группировка войск уничтожила запасы материальных средств и боеприпасов условного противника, тем самым снизив его боеспособность. На втором и третьем военнослужащие должны были перейти в наступление, разгромить противника и провести мероприятия постконфликтного урегулирования.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков России и Казахстана нанесли бомбовые удары по условному противнику. В розыгрыше эпизода были задействованы два звена российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25, а также одно звено штурмовиков Су-25 вооруженных сил Казахстана. Экипажи нанесли бомбовые удары по пунктам управления, скоплениям боевой техники, складам с боеприпасами и горючим и другим важным объектам, используя осколочно-фугасные бомбы.

Артподдержку наступающим подразделениям обеспечили расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» и 120-миллиметровых «Хоста». Воздушные цели поражались из зенитных комплексов «Тор», «Панцирь-С», «Тунгуска», «Стрела-10», переносных зенитных ракетных комплексов «Верба». Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек» уничтожили колонну техники условного противника, после чего десант Белоруссии, Индии, Киргизии, РФ и Пакистана захватил выгодный рубеж для последующей атаки.

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Особо интересен был момент, когда инженерно-саперные подразделения Центрального военного округа остановили рейдовые отряды «боевиков». Когда условное террористическое формирование на пикапах повышенной проходимости прорвало границу и вклинилось в глубь территории, военные инженеры заманили противника в заданный район, подорвали управляемые фугасные снаряды, создав противотанковый ров протяженностью две тысячи метров и задержав дальнейшее продвижение рейдовых отрядов.

Между тем специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали «огненный вал» из зажигательных средств. Благодаря этому противник был деморализован, а также не смог эффективно применить свою технику, средства связи и управления. Для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей артиллеристы применили противотанковые управляемые ракеты, уничтожив начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении до двух километров.

На соседнем участке боевых действий военнослужащие ЦВО применили артиллерийскую «карусель» и двойную вертолетную «карусель» – на вертолетах Ми-24. Для артиллерийской «карусели», когда расчеты меняют друг друга на позиции для пополнения боезапаса, были задействованы противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Град». Кроме того, применялись самоходные гаубицы «Мста-С» и «Хоста», снаряды которых разрывались одновременно на большой высоте над позициями «террористических формирований» и непосредственно над землей, существенно увеличивая эффективность огневого поражения.

Далее танкисты из скрытых фортификационных сооружений, оснащенных замаскированными туннелями, нанесли поражение противнику. Здесь впервые был применен метод так называемого забазированного танкового взвода, который словно из-под земли неожиданно нанес огневое поражение противнику способом танковой «карусели».

Экипажи ударных вертолетов Ми-24, действуя синхронно с двух направлений в боевом порядке «круг», нанесли поражение силам условного противника, выпустив более тысячи авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность», осколочно-фугасных зажигательных и бронебойных снарядов.

Широко применялось подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления, а также блокирование терминалов сотовой связи. Это на всем протяжении финального этапа учения обеспечила российская маневренная группа РЭБ.

Встреча с коллегами

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества договорились координировать работу по предотвращению угроз, исходящих с афганского направления. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В ходе рабочей поездки он оценил со своими коллегами действия войск на полигоне Донгуз в Оренбургской области. На полях антитеррористических учений «Мирная миссия-2021» состоялось совещание, в котором приняли участие военные делегации России, Индии, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

По словам Герасимова, к основным угрозам, исходящим сегодня с афганского направления, партнеры по ШОС относят экспорт террористической активности, осложнение гуманитарной помощи в связи с наплывом афганских беженцев и увеличение объемов наркотрафика. Вооруженным силам стран ШОС нужно быть готовыми вместе противодействовать и новым тактическим приемам террористов, в частности атакам с применением беспилотников. Необходимо отрабатывать вопросы борьбы с БЛА, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

В рамках учений начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел двусторонние встречи с коллегами из Индии и Китая – начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Ли Цзочэном и начальником штаба ВС Индии генералом Бипином Раватом.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (901) за 5 октября 2021 года