Кара небесная

Ту-22М – гроза авианосцев, проклятие натовских флотов и один из лучших самолетов России

В августе 2021-го исполнилось 45 лет с момента официального принятия на вооружение ВВС и ВМФ СССР авиационно-ракетного комплекса К-22М в составе сверхзвукового дальнего бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М (в крупносерийной модификации Ту-22М2, ставшей развитием предыдущих «пробных» мелкосерийных Ту-22М1 и Ту-22М0) и крылатой ракеты Х-22М. Освоение же самолетов Ту-22М2 в строевых частях дальней и морской ракетоносной авиации началось даже ранее – в 1973–1974 годах. В конце 70-х парк Ту-22М пополнился усовершенствованными Ту-22М3 с увеличенной до 2300 километров в час против 1850 у Ту-22М2 максимальной скоростью полета и более гибкими его боевыми режимами.

Ключевой компонент

Появление в ударном арсенале советских Вооруженных сил нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М вызвало понятную обеспокоенность на Западе, исторически (и истерически) сравнимую разве что с известным ажиотажем вокруг советских баллистических ракет средней дальности «Пионер» (SS-20). Учитывая оснащение нового самолета, названного там «Бэкфайр» (Backfire – «Встречный пал», прием, используемый для борьбы с лесными пожарами), системой дозаправки топливом в воздухе, американцы посчитали его стратегическим средством, потенциально способным наносить ракетно-ядерные удары по континентальной территории Штатов. И скажем прямо, не совсем безосновательно, ведь «Бэкфайр» превосходил по своим боевым возможностям американский средний стратегический бомбардировщик FB-111A – модификацию тактического истребителя с изменяемой стреловидностью крыла F-111A.

“Боевая эффективность морского ракетоносного авиаполка, оснащенного самолетами Ту-22М, в два-три раза превосходила таковую у полков на Ту-16”

Ракетоносцы Ту-22М, оснащенные ПКР большой дальности Х-22М (по классификации НАТО AS-4 Kitchen – «Кухня») с ядерной (мощность, по разным зарубежным оценкам, от 200 кт до 1 Мт) и фугасно-кумулятивной боевыми частями, стали наиболее серьезной авиационной угрозой для американских и прочих натовских авианосцев. В этой связи представляется уместным привести характеристику, которую дал «Бэкфайрам» документ ЦРУ США NIE 11-15-84/D Soviet Naval Strategy and Programs Through the 1990s («Советские военно-морская стратегия и программы к 1990 году»), датированный 1984 годом и снабженный грифом «Секретно» (ныне рассекреченный): «Поступление на вооружение советского флота в 1974 году бомбардировщика «Бэкфайр» значительно повысило его возможности по борьбе с надводными силами НАТО. Благодаря высокоскоростным ракетам класса «воздух-поверхность», которыми он оснащен, разнообразным профилям своего полета, собственной высокой скорости и наличию систем радиоэлектронной борьбы «Бэкфайр» обладает более высокими возможностями по прорыву ПВО корабельных группировок НАТО и нанесению ударов по целям в открытом океане в сравнении с самолетами «Бэджер» (Badger – «Барсук», как назвали на Западе советский дозвуковой реактивный бомбардировщик-ракетоносец Ту-16). В настоящее время в советской морской авиации имеется примерно 110 «Бэкфайров», и этот парк увеличивается поставками от промышленности с темпом 11–13 машин в год. Уже началось поступление усовершенствованного варианта Backfire C (Ту-22М3), а производство предыдущего варианта (Ту-22М2), по всей вероятности, прекращено. «Бэкфайры» авиации ВМФ СССР сведены в пять полностью оснащенных ими авиационных полков (два на Балтийском флоте, один на Черноморском и два на Тихоокеанском). С началом боевых действий Советы осуществят маневр этими самолетами, перебросив их с аэродромов мирного времени туда, откуда их можно будет с наибольшей эффективностью задействовать против надводных кораблей Запада, прежде всего против авианосных ударных групп (АУГ) США и их кораблей, являющихся носителями дальнобойных крылатых ракет. Советы часто отрабатывают на учениях переброску «Бэкфайров» с одного флота в операционную зону другого. В частности, такие самолеты, принадлежащие Балтийскому флоту, ежегодно перебрасываются на аэродромы Северного флота.

Хотя «Бэкфайр» способен нести в различных сочетаниях разнообразные авиабомбы и морские мины, его главным противокорабельным оружием является ракета AS-4 (Х-22М). AS-4 оснащается ядерной или обычной боевой частью, развивает скорость, более чем в три раза превосходящую скорость звука, а максимальная дальность ее пуска составляет около 400 километров, хотя на учениях ею стреляют на заметно меньшее расстояние. В военное время каждый «Бэкфайр» авиации ВМФ СССР будет нести одну-две такие ракеты в зависимости от удаленности цели. Для обеспечения необходимой концентрации ударной мощи Советы, вероятно, будут распределять их таким образом, чтобы на каждый атакуемый авианосец в составе АУГ приходилось бы по два авиаполка «Бэкфайров» (ориентировочно 40 машин).

За последние два года полеты «Бэкфайров» на океанских театрах участились. В сентябре 1982 года «Бэкфайры» Тихоокеанского флота впервые имитировали нанесение удара по двум американским авианосцам восточнее Курильских островов. Затем они участвовали в ходе широкомасштабных учений в сентябре 1983 года и весной 1984 года, действуя в воздушном пространстве над Атлантикой между Гренландией, Исландией и Британскими островами, а также на Тихом океане южнее Курил.

Безусловно, Советы рассматривают «Бэкфайры» как ключевой компонент сил своей стратегической обороны, предназначенных для срыва попыток Запада использовать АУГ и надводные корабли – носители крылатых ракет большой дальности для поражения целей на территории СССР. «Бэкфайры» останутся важной составляющей противокорабельного потенциала советского флота в зоне Норвежского, Средиземного и Аравийского морей, а также в северо-западной части Тихого океана».

Действительно, по опубликованным отечественным данным, боевая эффективность морского ракетоносного авиаполка, оснащенного самолетами Ту-22М, в два-три раза превосходила таковую у полков на Ту-16. К действиям на морских и океанских ТВД было предусмотрено и привлечение Ту-22М из состава дальней авиации ВВС. Всего же Казанский авиазавод выпустил 497 Ту-22М, из них 211 Ту-22М2 и 268 Ту-22М3.

Космическая вертикаль

Разумеется, вероятный противник не сидел сложа руки, а принял меры противодействия угрозе своим надводным силам со стороны «Бэкфайров». Важным шагом стало создание американцами сверхзвукового палубного истребителя-перехватчика с изменяемой стреловидностью крыла F-14 «Томкэт» (Tomcat – «Кот»). Он был запущен в серию даже с некоторым упреждением по отношению к развертыванию Советским Союзом бомбардировщиков Ту-22М в 1972 году. Особенностью F-14 стало его оснащение управляемыми ракетами AIM-54 «Феникс» (Phoenix) класса «воздух-воздух» с дальностью стрельбы более 140 километров – они как раз поспели к середине 70-х. Каждый «Томкэт» вооружался шестью такими ракетами, наведение которых обеспечивалось системой управления огнем AWG-9 c импульсно-доплеровской РЛС, позволявшей обнаруживать воздушные цели на дальности до 200 километров, одновременно отслеживать 24 из них и наводить все «Фениксы». Таким образом, комплекс F-14/AIM-54 являлся основным средством ПВО авианосца на дальнем рубеже (около 900 километров, если суммировать радиус действия истребителя без подвесных баков и дальность пуска им ракет).

Следует обратить внимание на число 24. Это не только количество одновременно отслеживаемых перехватчиком воздушных целей, но и самих «Томкэтов» на авианосце (на некоторых, впрочем, было и меньше – по 20). А главное – это количество ПКР П-700 «Гранит» (дальность стрельбы – 550 километров) на борту советской «противоавианосной» атомной подводной лодки проектов 949 и 949А (Oscar-1 и Oscar-2 по классификации НАТО), которые запускались по АУГ залпом. Именно против них были в первую очередь заточены «Фениксы», хотя и задача борьбы с «Бэкфайрами», разумеется, также была для F-14 приоритетной.

И это понятно. Наиболее эффективным средством уничтожения авианосцев США в советском флоте как раз и стала система вооружения «атомная подводная лодка проекта 949/949А + бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М + морская космическая система разведки и целеуказания МКРЦ «Легенда». Последняя включала спутники пассивной радиотехнической разведки УС-П и активной радиолокационной разведки УС-А. В целом получился уникальный разведывательно-ударный ракетно-ядерный океанско-космический комплекс. Причем ядерным он являлся по всей вертикали – ядерные реакторы на субмаринах, спутниках (энергопитание УС-А обеспечивалось малогабаритным высокотемпературным реактором на быстрых нейтронах) и ядерное же (наряду с обычным) снаряжение крылатых ракет подводного старта «Гранит» и авиационных Х-22М.

«Легенда» позволяла «Оскарам» (к ним, напомним, принадлежал и «Курск») постоянно «держать на мушке» авианосцы США. Чтобы иметь возможность поразить ее спутники, прежде всего УС-А, в США был создан вариант истребителя F-15 «Игл» со специальной противоспутниковой ракетой ASAT, способной поражать орбитальные цели на высоте порядка 450 километров.

Учитывая это, в СССР разработали новую, более мощную ядерную энергоустановку для космических аппаратов – «Тополь» («Топаз-1»). Благодаря данному источнику электроэнергии, питающему бортовой радар, представилась возможность существенно поднять рабочую орбиту (до 800 километров), где никакой ASAT поразить спутник уже не мог. Правда, «Тополем» были оснащены только два спутника серии УС-А (модели «Плазма-А»), запущенные в 1987-м.

От Диего-Гарсии до Сокотры

Не довольствуясь размещением на борту авианосцев перехватчиков F-14 с УР «Феникс», американцы задумались о возможности быстрого оперативного развертывания (rapid deployment) группировок истребителей в тех районах земного шара, где предполагалось базирование крупных сил советской морской ракетоносной авиации. Тем самым подразумевался упреждающий перехват тех же Ту-22М еще до их выхода на рубежи пуска противокорабельных ракет. Решение этой задачи предлагалось вполне себе экзотическое – путем создания воздушных авианосцев, с которых могли бы стартовать малые истребители.

Проработка такой возможности была поручена компании «Боинг» (Boeing Aerospace Company). Компания силами своего подразделения Tactical Combat Aircraft Programs («Программы тактических боевых самолетов») провела доскональное исследование концепции воздушного авианосца – носителя малых истребителей (Investigation of a Micro-Fighter/Airborne Aircraft Carrier Concept). Результаты исследования были представлены в 1973 году лабораторией аэродинамики командования систем вооружения ВВС США в виде не подлежащего огласке отчета под индексом AFFDL TR 73-93.

Согласно документу воздушный авианосец (Airborne Aircraft Carrier – ААС) представлял бы собой модификацию тяжелого стратегического военно-транспортного самолета С-5 «Гэлакси» (Galaxy) или гражданского грузового «Боинг-747F». Такая летающая авиабаза должна была нести десяток специально разработанных микроистребителей, обеспечивая их старт, прием обратно на борт, пред- и послеполетное обслуживание. Малые (длина – 9,1 метра, размах крыла – 5,3 метра, взлетная масса – менее 5 тонн) сверхзвуковые однодвигательные (тяга – 6800 кгс) истребители проекта 985 предлагались по нескольким аэродинамическим схемам (классическая, с изменяемой стреловидностью крыла, «бесхвостка» с треугольным и стреловидным крылом и «утка»).

Старт и прием на борт истребителей воздушным авианосцем должны были обеспечиваться специальным выдвижным устройством. По этой части американские конструкторы имели некоторый, хотя и не слишком успешный опыт, наработанный еще в конце 40-х годов при создании экспериментального бортового реактивного истребителя XF-85 «Гоблин» (Goblin), предназначенного для самозащиты тяжелых стратегических бомбардировщиков B-36.

Любопытно, что встроенное вооружение микроистребителя проекта 985 планировалось такое же, что и у «Гоблина», – две 20-мм пушки М-39. При вылетах на перехват воздушных целей микроистребитель мог вооружаться двумя УР AIM-7 «Спарроу» (Sparrow – «Воробей») класса «воздух-воздух» средней дальности. Кроме того, на него могли возлагаться и ударные миссии – как вариант он мог нести одну «Спарроу» и одну управляемую авиабомбу. Бортовые запасы топлива и боеприпасов позволяли бы, по расчетам, осуществлять до трех боевых вылетов микроистребителей, причем предусматривалась и дозаправка в воздухе от носителя. При необходимости микроистребитель мог совершить посадку на аэродроме.

Разработчики скрупулезно рассмотрели различные форматы применения воздушных авианосцев применительно к нескольким ТВД. Один из них подразумевал противодействие «Бэкфайрам», действующим с гипотетической советской авиабазы на йеменском острове Сокотра, на самом деле не совсем чуждом во времена оные для ВМФ СССР (здесь даже проводились учения по высадке советской морской пехоты с минометами и бронетехникой). При этом воздушные авианосцы должны были взлетать с самой что ни на есть реальной американской авиабазы на острове Диего-Гарсия.

Весьма оригинальная затея американцев с созданием воздушного авианосца – носителя малых многоцелевых истребителей так и не была реализована, хотя никаких технических препятствий для этого у могучего заокеанского авиапрома не было. Другое дело – препятствия финансово-бюджетные. Однако на дипломатическом фронте янки все же удалось нанести существенный урон «Бэкфайрам», добившись еще от СССР демонтажа на них оборудования для дозаправки в воздухе, что значительно снизило боевые возможности этих первоклассных машин. Нынешние Ту-22М3 (теперь все они – по данным справочника Military Balance-2021, шесть десятков – находятся исключительно в составе ВКС) такой системы не имеют: Россия строго блюдет соответствующие договоренности с США. Насколько это соответствует интересам обеспечения военной безопасности страны, судите сами. Впрочем, F-14 на борту американских авианосцев тоже давно уже нет.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (901) за 5 октября 2021 года