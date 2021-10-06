Ядерная война в Арктике

Сегодня мало кто представляет, какое количество атомных бомб сбросили на Новую Землю

В 1954–1962 годах в Арктике прошла ядерная война. Нет, я вовсе не шучу! Начнем по порядку. Первый ядерный заряд у нас испытывали в районе Семипалатинска. Однако для проведения более масштабных испытаний потребовался новый полигон, достаточно удаленный от крупных населенных пунктов. 31 июля 1954 года вышло постановление Совмина СССР № 1559-699 о создании полигона на Новой Земле. Вновь организуемое строительство получило название «Спецстрой-700».

Первый ядерный взрыв на Новоземельном полигоне произведен утром 21 сентября 1955 года в губе Черная. Это был первый советский подводный ядерный взрыв. К этому времени американцы уже произвели два подводных ядерных взрыва в Тихом океане – в июле 1946-го и в мае 1955-го. Кроме того, США провели 44 взрыва в воздухе, 18 на земле и 2 под землей. Великобритания в октябре 1952 года провела надводный взрыв на острове Монте Белло, а на Семипалатинском полигоне было испытано 21 ядерное устройство.

Для проведения подводного взрыва БЧ ядерной торпеды Т-5 мощностью 3,5 килотонны была опущена со специально переоборудованного тральщика проекта 253-Л на глубину 12 метров. Естественно, что после взрыва тральщик разнесло вдребезги.

Эсминец «Реут» стоял метрах в трехстах от эпицентра. Он попал на край султана, подскочил и сразу же ушел на дно. С другой стороны подальше стоял «Куйбышев», который остался на плаву, получив серьезные повреждения.

7 сентября 1957 года на Новоземельном полигоне был устроен второй – наземный взрыв ЯУ вблизи губы Черной мощностью около 30 килотонн. Заряд взорвали на башне высотой 15 метров. Больше такие пробы на Новой Земле не устраивали. Остальные ядерные испытания проводились в «бомбовом» режиме, то есть с больших высот, при которых облако не соединялось с поверхностью земли, а являясь «высокотемпературным образованием», стремительно всплывало в атмосферу, откуда радиоактивные продукты, рассеиваясь по механизму глобального переноса, медленно попадали в атмосферу и на поверхность планеты. Это способствовало существенному снижению локального радиационного воздействия.

“31 октября три бомбардировщика Ту-16 одновременно сбросили две термоядерные бомбы, а третий самолет выполнял функции дублера и лаборатории. Через два дня тройка Ту-16 сбросила еще две бомбы, а еще через день все три Ту-16 – одновременно по одной термоядерной бомбе”

24 сентября и 6 октября 1957 года впервые на Новой Земле были проведены воздушные ядерные взрывы. Обе бомбы сброшены с бомбардировщиков Ту-16. Первый взрыв был мощностью 1,6 мегатонны на высоте два километра, второй – мощностью 2,9 мегатонны.

10 октября 1957 года на Новоземельном полигоне в Черной губе была проведена повторная стрельба торпедой Т-5 с ядерной БЧ. В 10 часов подводная лодка С-144 проекта 613, находившаяся на перископной глубине, выпустила торпеду Т-5. Она шла со скоростью 40 узлов, взрыв произошел на глубине 35 метров. Благодаря усовершенствованию заряда мощность оказалась несколько выше, чем при испытании в 1955 году.

После взрыва (но не сразу) затонули эсминцы «Разъяренный» и «Грозный», подводные лодки С-20 и С-19, а также два тральщика. Ряд кораблей, в том числе эсминец «Гремящий», подлодка К-56 и другие, получили повреждения. Т-5 принял на вооружение, и она стала первым корабельным ядерным боеприпасом советского ВМФ.

Это были последние взрывы, которые производились до полного отселения жителей Новой Земли на материк. 27 июля 1957 года вышло постановление Совмина ССС № 742-438 о порядке отселения гражданского населения с островов Новая Земля в связи с подготовкой к проведению в 1958-м серии воздушных ядерных испытаний на северном острове архипелага. Но отселение жителей началось еще до принятия этого постановления. Еще в 1954–1957 годах многие служащие, геологи и охотники-промысловики уезжали на Большую землю сразу же после окончания контрактов.

На 1 сентября 1954 года на архипелаге Новая Земля постоянно проживали 363 человека, среди которых были 15 семей ненцев, а также русские, татары, армяне и хакасы. К ноябрю 1957 года с Новой Земли переселили 298 человек.

В следующем году число воздушных ядерных взрывов резко возросло. Так, в феврале-марте было взорвано пять бомб, а в сентябре-октябре – 19.

Самолет для супербомбы

Большинство бомб было сброшено с Ту-16, но в 1958 году впервые использовали бомбардировщик Ту-95А, с которого сбросили три изделия. От первых бомбардировщиков Ту-95 – носителей обычных авиабомб – он отличался термостабилизированным грузоотсеком, противолучевым термозащитным покрытием белого цвета нижней части фюзеляжа и светозащитными шторками в кабинах экипажа. На базе Ту-95М создали аналогичный носитель ядерных боеприпасов Ту-95А.

vpk-news.ru

Еще осенью 1954 года создатели 100-мегатонной «супербомбы» академики Игорь Васильевич Курчатов и Юлий Борисович Харитон предлагали использовать в качестве ее носителя бомбардировщик Ту-95. Первоначально атомщики заявили о тактико-технических характеристиках бомбы весом 40 тонн, что было решительно отвергнуто Туполевым. Через некоторое время сошлись на весе 20 тонн. Новая термоядерная бомба получила кодовое название «Иван», а его носитель – Ту-95В. В первой половине 1955 года Туполевское КБ (ОКБ-156) получило весогабаритные характеристики «Ивана». Постановлением Совмина от 17 марта 1956 года ОКБ-156 обязывалось приступить к переоборудованию бомбардировщика Ту-95 в носитель ядерных бомб большой мощности. Эти работы велись с мая по сентябрь 1956-го, когда Ту-95В был принят заказчиком и передан для проведения летных испытаний. Они проводились до 1959 года, включая сброс макетов супербомбы, и прошли без особых замечаний.

Носитель был создан, но ее реальные испытания отложили по политическим соображениям: Хрущев собирался с визитом в США, и в холодной войне наступала пауза. Ту-95В перегнали на аэропорт в Узин, где он уже не числился в боевом составе, а использовался как учебный самолет.

Но в 1961 году с разгаром нового этапа холодной войны испытания супербомбы вновь стали актуальными. На Ту-95В срочно заменили все разъемы электроавтоматики сброса, сняли створки грузоотсека, так как реальная бомба по габаритам оказалась больше макета и не помещалась в грузовом отсеке. Вес бомбы без парашютной системы достигал 800 килограммов.

Идем на сброс

Бомба, имевшая еще одно название, – «Изделие 202», весила 26 тонн, длина составляла восемь метров, диаметр – два метра. Помимо прочего, система внутреннего обогрева бомбы потребляла от сети самолета ток 150-160 А.

«Изделие 202» не могло поместиться в бомбовом отсеке самолета. Конструктивное решение было найдено и реализовано в полунаружной подвеске изделия. При этом створки бомболюка доработали по форме корпуса бомбы с утоплением их внутрь фюзеляжа носителя. Специально разработанная бомбардировочная установка обеспечивала подъем изделия и закрепление его на трех синхронно управляемых замках.

Для «Ивана» потребовалась «хитрая» парашютная система, вес которой достигал 800 килограммов. Парашютная система должна была обеспечить снижение 26-тонной бомбы с высоты сбрасывания 10,5 километра до высоты взрыва четыре километра в течение около 200 секунд.

Задержка снижения бомбы с заданными параметрами теоретически обеспечивалась парашютной системой с общей тормозной площадью 1600 квадратных метров.

К концу сентября 1961 года Ту-95-202 (он же Ту-95В) перебазирован на Кольский полуостров – на аэродром Оленья. При подготовке к испытанию выполнен ряд подготовительных работ.

6 октября 1961 года состоялся испытательный полет на Ту-95-202 с термоядерным зарядом в корпусе «Изделия 202». Командир экипажа подполковник Андрей Егорович Дурновцев. В «Изделии» испытывался заряд большой мощности, но это была еще не супербомба.

Фото: dmdonskoy.ru

30 октября 1961 года в 9 часов 27 минут Ту-95-202 с уже реальным «Изделием 202» поднялся в воздух. В 11.30 с высоты 10 500 метров бомба сброшена по цели Д-2 в районе Маточкина Шара. Отделение от самолета произошло нормально, затем началось последовательное срабатывание каскада вытяжных парашютов: первый площадью 0,5 квадратного метра, потом второй – 5,5, затем одновременно три по 42 квадратных метра, которые извлекли основной парашют площадью 1600 «квадратов». Изделие начало плавно снижаться.

На 188-й секунде после отделения супербомбы от носителя остров Новая Земля был озарен длительным свечением небывалой яркости. По донесениям экипажей Ту-95-202 и сопровождавшего Ту-16, а также по записям регистрирующей аппаратуры, свечение это длилось 65–70 секунд, а самая яркая его часть – 25–30 секунд. Взрыв изделия произошел по команде от барометрических датчиков, как и планировалось, на высоте четыре тысячи метров над целью. В момент вспышки Ту-95-202 находился от цели на удалении 40, а Ту-16 – 55 километров. После окончания светового воздействия экипажи отключили на самолетах автопилоты и в ожидании прихода взрывной волны перешли на ручное управление. Первая настигла носитель на удалении 115, а самолет-дублер – 250 километров. Воздействие ударной волны на экипажи было достаточно ощутимым, но затруднений в пилотировании не вызвало.

Оба самолета благополучно приземлились на аэродром Оленья. Отказов в работе оборудования самолетов и существенных нарушений элементов конструкции не отмечено.

Согласно докладам летчиков облако взрыва грибовидной формы развивалось очень быстро. Примерно через 40 секунд после взрыва оно достигло высоты 25–30 километров. Затем стала преимущественно развиваться ножка «гриба». Облако очень долго сохраняло свою форму и достигло высоты 60–65 километров. Через 35 минут облако под воздействием ветра разорвалось и теперь имело два яруса: диаметр верхнего составлял 90–95, а нижнего – 70 километров. Диаметр ножки «гриба» – 26–28 километров.

Это облако было хорошо видно на расстоянии до 800 километров. Отмечено заметное влияние взрыва на северное сияние и прохождение радиоволн. Достаточно стабильная картина небесного сияния после взрыва нарушилась, появились хаотичность, внезапные пропадания и перемещения зон свечения. Радиосвязь с самолетами по всем каналам прервалась почти на 40 минут, что доставило большое беспокойство на КП аэродрома Оленья и полигона Новая Земля.

По оценкам, мощность взрыва 30 октября 1961 года составила от 50 до 75 мегатоннах. Во всяком случае Хрущев заявил о 50 мегатонн. Это была самая мощная в мире термоядерная бомба, взорванная в ХХ веке.

На вооружение 100-мегатонные бомбы не поступали. Дело, разумеется, было не в человеколюбии Хрущева. Просто специалисты убедили руководство, что гораздо эффективнее наносить удары бомбами меньшего калибра (от 1 до 20 мегатонн), но зато большим числом.

Успеть до запрета

Осенью 1961 года на Новой Земле состоялась небольшая «ядерная война». 31 октября три бомбардировщика Ту-16 одновременно сбросили две термоядерные бомбы, а третий самолет выполнял функции дублера и лаборатории. Через два дня тройка Ту-16 сбросила еще две бомбы, а через день, 4 октября все три Ту-16 отбомбились каждый по одной термоядерной бомбе. Точнее, почти одновременно. Интервал в 10 минут был необходим для перестроения: носитель занимал место головного в строю.

Всего в 1961 году на Новоземельском полигоне взорваны 23 ЯБ, сброшенные с бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95. В том же году на Семипалатинском полигоне было взорвано 22 бомбы, сброшенные с бомбардировщиков Ту-16 и истребителя-бомбардировщика Су-7В.

20 октября 1961 года в ходе ученья «Радуга» с дизельной подводной лодки проекта 629 запущена баллистическая ракета Р-13 с ядерным зарядом. Взрыв был произведен на Новоземельном полигоне. Сразу после этого начались ученья «Коралл», в ходе которых производились взрывы ядерных боевых частей различных торпед. Стреляла дизельная подводная лодка проекта 641 (командир капитан 1-го ранга Николай Александрович Шумнов).

Фото: liveinternet.ru

К 1962 году в дальней авиации уже сформировали специальные подразделения на базе самолетов-носителей Ту-16, Ту-95 и 3М. В соответствии с решением командования ВВС, дальней авиации и руководства Министерства среднего машиностроения в целях приобретения навыков в условиях применения ядерного оружия к полетам в район Новоземельского полигона были привлечены экипажи самолетов строевых частей авиации дальнего действия. Во время воздушных ядерных испытаний такие полеты выполнили двенадцать экипажей: 20 сентября 1961 года – отряд самолетов-носителей Ту-95, 22 сентября – отряд самолетов-носителей Ту-16, 2 октября – два отряда самолетов-носителей 3М.

Воздушные ядерные испытания, проведенные на Новоземельском и Семипалатинском полигонах с августа по декабрь 1962 года, стали последними перед мораторием на проведение ядерных испытаний в трех средах. На Новоземельском полигоне в этот период провели 35 испытаний образцов термоядерного оружия. Бомбометание выполнялось с Ту-16, Ту-95 и 3М. Сезон 1962 года начался с испытания сверхмощного заряда разработки ВНИИЭФ. Заряд смонтировали в корпусе «Изделия 202» с парашютной системой, аналогичной примененной в испытаниях супербомбы. Была назначена группа в составе трех самолетов: Ту-95-202, лаборатория Ту-16 и дублер Ту-16.

5 августа 1962 года «Изделие» было сброшено с Ту-95-202 с высоты 10 500 метров с использованием радиолокационного прицела. Парашютная система и автоматика во время падения функционировали нормально. Взрыв произошел на расчетной высоте 3600 метров над целью. Мощность составила 21 мегатонну. Развитие облака взрыва, по наблюдениям экипажей, продолжалось около 25 минут, оно достигло высоты 20 километров, затем обрело размытую форму диаметром до 35 километров.

С августа до конца октября 1962 года было выполнено 22 воздушных ядерных испытания изделий разработки ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Мощность взрывов составляла от 6 килотонн до 21 мегатонны. Бомбометание производилось с самолетов Ту-16, Ту-95-102 и М3 в корпусах изделий «6» и «202», оснащенных парашютными системами, обеспечивающими уход самолетов на безопасное расстояние от точки взрыва. В качестве самолетов-дублеров и самолетов-лабораторий использовались бомбардировщики Ту-16. В испытаниях 1962 года участвовали 30 экипажей дальней авиации. Все полеты закончились успешно. Тогда же впервые были проведены летно-тактические учения двух тяжелых бомбардировочных полков с практическим применением находящихся на вооружении ВВС термоядерных авиабомб.

Самолеты Ту-16, участвовавшие в этих учениях, были серийными, выпуска 1955–1956 годов. Первое летно-тактическое учение прошло 15 сентября 1962 года в составе 24 экипажей на самолетах Ту-16, второе – 16 сентября в том же составе. В этих полетах в общем строю, кроме самолетов дальней авиации, находились еще по три самолета-лаборатории Ту-16 с летчиками-испытателями 71-го полигона ВВС.

В соответствии с заданием бомбометание проводилось по цели на острове Новая Земля с высоты 11 500 метров. Полеты прошли в строгом соответствии с планом учений. По результатам самолетных и наземных измерений было установлено, что мощность взрыва в обоих случаях соответствовала основным техническим характеристикам.

С 1 января 1963 года вступал в силу мораторий о запрещении испытаний в трех средах – в атмосфере, в космосе и под водой, а в марте 1963 года подписано международное соглашение о прекращении таких испытаний. Поэтому в конце 1962-го обе сверхдержавы торопились с проведением последних ядерных проб в атмосфере.

С 18 по 25 декабря на Новой Земле испытали одиннадцать изделий мощностью от нескольких килотонн до нескольких мегатонн: 18 декабря – два изделия в одном полете, 20 и 22 декабря – по одному изделию в каждом полете, 23 декабря – три изделия в одном полете, 24 и 25 декабря – по два изделия в одном полете.

Все испытания проводились с привлечением Ту-16, и лишь однажды в качестве носителя использовали Ту-95-202. Полеты выполнялись в строю из трех самолетов, ведущим был носитель, выполнявший бомбометание. После сбрасывания первого изделия и выполнения измерений полет продолжался по намеченному маршруту с перестроением для занятия места ведущего самолетом-носителем, выполнявшим очередное бомбометание. Второе и третье сбрасывание выполнялось с интервалом 10 минут, необходимых для перестроения и подготовки самолетных измерительных комплексов к повторному включению. Ядерные взрывы 25 декабря 1962 года стали последними советскими испытаниями в атмосфере.

Уходим под землю

Однако на этом история Новоземельского атомного полигона «Объект-700» не закончилась. 18 сентября 1964 года на площадке Маточкин Шар в штольне «Г» на глубине около 130 метров взорван ядерный заряд мощностью две килотонны. Это было первое подземное испытание на Новой Земле. Самый мощный одиночный подземный ядерный взрыв на архипелаге в 3,6 мегатонны произвели 12 марта 1973 года. 21 октября 1967-го в штольнях «А-5» и «А-6» провели первый на Новой Земле групповой ядерный взрыв.

Максимальное число ядерных зарядов в групповом взрыве было восемь (13 августа 1975 года).

12 сентября 1973 года на полигоне провели самые масштабные в СССР подземные испытания. Общая мощность четырех зарядов, синхронно взорванных внутри горы Черная, составила 4,2 мегатонны. В результате 80 миллионов кубометров горной породы сошли вниз лавиной и заблокировали вход в долину и два ледниковых ручья – получилось озеро длиной два километра.

Самая крупная авария случилась на полигоне 14 октября 1969 года. Через час после очередного подземного взрыва через разлом в грунте на поверхность вырвалась струя радиоактивного газа и пара. Уровень гамма-излучения подскочил до нескольких сотен рентген в час. В течение следующего часа под ним находилась большая часть персонала, обслуживавшего испытание. Плана действий в чрезвычайных ситуациях не было. 344 человека пострадали от высокого уровня радиации.

Последнее ядерное испытание на Новой Земле состоялось 24 октября 1990 года в шахте на глубине 600 метров. Было одновременно взорвано восемь зарядов мощностью по 70 килотонн каждый.

«Партнеры» тоже не дремали

США в 1965–1971 годах произвели три подземных ядерных взрыва на острове Амчитка (Алеутские острова).

6 ноября 1971 года там был приведен в действие 5-мегатонный термоядерный заряд Cannikin – самый мощный за всю историю подземных взрывов. Последствием стало землетрясение в 6,8 балла по шкале Рихтера, вызвавшее поднятие грунта на высоту около пяти метров, крупные обвалы на береговой линии и сдвиги пластов земли по всему острову площадью 308,6 квадратного километра.

Согласно обзору University of Alaska Fairbanks после испытания Cannikin в Беринговом море погибло более двух тысяч тюленей. Причем не от радиации, а от гидродинамического удара в воде. Жаль, что эти данные до сих пор засекречены. Для сравнения: корпус современной подводной лодки не выдерживает взрыва в две килотонны на дистанции 800 метров.

Результаты анализа проб воды, отобранных с 1967 по 1973 год в Баренцевом море, показывают снижение удельной активности стронция-90 и цезия-137 после прекращения воздушных взрывов на Новой Земле от 0,02 до 0,01 Бк/л. Исследование радиоактивности Баренцева и Карского морей, которому была посвящена экспедиция 1982 года, показало, что средняя величина концентрации цезия-137 в Баренцевом море повысилась до 0,04 Бк/л, а в Карском море осталась на уровне 0,01 Бк/л.

Новое увеличение концентрации радионуклидов в Баренцевом море объяснялось сбросами в море отходов атомных предприятий в Англии, вырабатывающих оружейный плутоний. Особенно отличился завод в Селлафилде. А течение заносит эти отходы в Баренцево море.

Александр Широкорад

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (901) за 5 октября 2021 года