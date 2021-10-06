Поможет ли 7-й флот Тайбэю?

Китай рекомендует Тайваню не переходить красную черту

Начало 2021 года оказалось для Тайваня тревожным. Группа самолетов ВВС КНР вошла в опознавательную зону ПВО Тайваня – в районе островов Дунша были замечены разведывательный самолет Y-8, два истребителя J-10 и четыре бомбардировщика. Тайваньское Министерство обороны сообщило, что предупреждение по радио самолетам ВВС КНР было направлено и что операторы ЗРК вели китайские летательные аппараты на всем отрезке полетов. Это был уже второй случай, ранее власти заявляли о полете 12 самолетов ВВС КНР в опознавательной зоне ПВО этого государства.

Грозят ли постоянные провокации в спорном районе большой войной в Южно-Китайском море, особенно после создания США, Великобританией и Австралией нового военного блока AUKUS? Судя по всему, администрация президента США Джо Байдена, призывающая КНР прекратить давление на Тайвань, и отправка Вашингтоном в Южно-Китайское море авианосной ударной группы говорят о том, что США намерены изменить статус-кво в регионе.

Недавний звонок нового главы Пентагона генерала Ллойда Остина своему японскому коллеге с заверениями поддержки японского суверенитета над спорной территорией архипелага Сенкаку, который КНР считает своей землей и называет архипелагом Дяойюдао, вызвал гневную отповедь Пекина, ответившего четырехдневными военными учениями, а главное – заявлением, прозвучавшим в конце января по Центральному телевидению КНР. В нем со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Чжу Фэнлянь прозвучало, что Пекин не откажется от применения силы, если Тайбэй объявит о независимости.

Предостережения Китая сепаратистам остановить провокации были и раньше, но нагнетание ситуации после прихода к власти 46-го президента США Джо Байдена усилилось. При этом президент Тайваня Цай Инвэнь является ярой сторонницей вступления страны в Транстихоокеанское партнерство под эгидой США, о чем неоднократно заявляла. Все это грозит перерастанием провокаций в горячую фазу.

Снова звучат взаимные территориальные претензии: в Пекине считают, что Тайвань – часть Китайской Народной Республики, а Тайвань доказывает, что материк – это часть Китайской Республики, наследницы республики 1911 года.

Давление на КНР

“Шесть тайваньских эскадр вряд ли совладают с китайской армадой, хотя в состав ВМС Тайваня и входят минно-тральные силы, есть эскадра подводных лодок, состоящая из старейших в мире американских и голландских субмарин”

При администрации Трампа давление на Китай было беспрецедентным, однако американцы никогда не заходили за красную черту, в фазу вооруженного противостояния. Команда Байдена, похоже, взяла курс на эскалацию. Как объяснить иначе консолидацию антикитайских сил в регионе – Японии, Тайваня, Индии и, как ни удивительно, Вьетнама. Двусторонняя торговля США с Вьетнамом, например, по сравнению с 1995 годом возросла с 451 миллиона долларов почти до 40 миллиардов. При этом торговое сальдо весьма выгодно Вьетнаму – экспорт США во Вьетнам не превышает шести миллиардов долларов, в то время как импорт из Вьетнама в среднем составляет сумму более 30 миллиардов.

По сравнению с периодом президентства Дональда Трампа сближение Вашингтона с Тайбэем и балансирование на грани объявления независимости при Байдене Тайваня активизируется.

Теперь мир на волоске, особенно если учесть, что самая большая в мире, более чем двухмиллионная Народно-освободительная армия КНР готова защищать территориальную целостность силовыми способами. Учитывая бряцание оружием с обеих сторон, а Тайвань, как известно, поставил под ружье 300-тысячную армию, тлеющий конфликт может быть разморожен не без участия США в любое мгновение. Во всяком случае вполне вероятны локальные столкновения на море.

Личный состав ВМС Тайваня составляет примерно 38 тысяч человек, включая 15 тысяч военнослужащих морской пехоты, численность которой выросла в последние годы в полтора раза.

Амфибийная бронегруппа с плавающими бронетранспортерами включает амфибийную разведывательно-патрульную группу (спецназ) и группу боевой поддержки.

Надводные боевые корабли Тайваня способны доставить НОАК немало хлопот. Речь о четырех эсминцах типа «Кидд» («Ки Лун», «Су Ао», «Цо Инг» и «Ма Конг»), вооруженных зенитными ракетами «Стандарт-2» и противокорабельными «Гарпун», 127-мм и 20-мм артустановками, а также противолодочными торпедами и вертолетами. В боевом составе флота Тайваня шесть бывших американских фрегатов типа «Нокс» постройки начала 70-х годов, которые переданы Тайваню в 90-е. Еще шесть фрегатов типа «Канг Дииг» относятся к типу «Лафайет» и построены во Франции, восемь кораблей типа «Канг Динг» – на Тайване по модифицированному американскому проекту «Оливер X. Перри». Они введены в строй в 1993–2004 годах.

В последние годы ВМС Тайваня, избрав новую асимметричную концепцию противодействия китайской угрозе, полностью обновили свои «москитные» силы, усилив их 30 ракетными катерами проекта «Кванг Хва VI». В Тайване запущено серийное производство ракетного корвета «Туо Цзян» – катамарана, построенного по технологии «Стелс».

Тайбэй надеется на Вашингтон

При этом Тайвань, оправданно или не совсем, но рассчитывает на поддержку 7-го флота США и особенно 45-тысячной группировки американцев на японской Окинаве. Ведь шесть тайваньских эскадр вряд ли совладают с китайской армадой, хотя в состав ВМС Тайваня и входят минно-тральные силы, есть эскадра подводных лодок, состоящая из старейших в мире американских субмарин постройки 1944–1945-го и голландских подлодок1987–1988-го, и группа ракетных катеров.

Без господства в воздухе, которое могли бы обеспечить только американцы, тайваньский флот будет гарантированно уничтожен в кратчайшие сроки. Авиация Тайваня в последние годы пополнилась новыми противолодочными самолетами – устаревшие противолодочные самолеты S-2T «Треккер» заменены на Р-3С «Орион», приобретенные в США.

Показательно, что парламент Тайваня одобрил законопроект о выделении из бюджета 8,08 миллиарда долларов для закупки в США 66 истребителей F-16 для повышения обороноспособности острова. Но дело в том, что законопроект станет основой для формирования специального бюджета, покрывающего соответствующие расходы до 31 декабря 2026 года. Такого запаса времени у Тайбэя, похоже, уже нет. Его толкают в войну уже сейчас.

Как в случае развязывания локальной войны, способной вылиться в международный военный конфликт, должна повести себя Россия? Ведь столкновение может разрастись и до сектора Японского моря, где американцы в ноябре уже устраивали провокации в непосредственной близости от наших границ. Усиление сил ПВО на Сахалине и переоснащение Тихоокеанского флота, идущее форсированными темпами уже сейчас, – пожалуй, это только видимые меры, предпринимаемые военно-политическим руководством России, заинтересованным в стабильности в регионе и мире.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (901) за 5 октября 2021 года