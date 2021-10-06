«Гриф» летит на смену «Орлу»

Авиационные противолодочные ракеты становятся все умнее

Авиация Военно-морского флота Российской Федерации получает на вооружение новейшие авиационные противолодочные ракеты АПР-3МЭ «Гриф». Все ракеты серии АПР позиционировались в качестве одного из самых эффективных средств борьбы с подводными лодками, поскольку в них удалось органично сочетать лучшие боевые качества авиационной ракеты и торпеды. Стартом этого процесса стало обнародованное в мае 2019 года заявление главы АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Игоря Крылова о начале поставок модернизированной АПР-3МЭ «Гриф» в строевые части морской авиации России.

Убийцы субмарин

Функциональное предназначение новой противолодочной ракеты заключается в уничтожении подводных лодок независимо от их класса. Таким образом, в число потенциальных целей «Грифа» следует включить и новейшие атомные ракетоносцы, отличающиеся низким уровнем шума и оснащенные мощными современными комплексами создания гидроакустических помех. Эта ракета призвана стать полноценной заменой стоящих на вооружении ВМФ РФ АПР-2 «Ястреб».

В настоящее время существует несколько модификаций авиационной противолодочной ракеты.

История разработки новой противолодочной ракеты АПР-3 «Орел» началась в 1969 году, причем ее старт был одновременным со стартом разработки АПР-2 «Ястреб». Ключевой разницей между ними стало использование в «Орле» турбоводометного двигателя, созданного известным советским конструктором Архипом Люлькой, некогда возглавлявшим конструкторское бюро, известное сегодня как ПАО «ОДК-Сатурн».

“Уникальность новой модернизированной авиационной противолодочной ракеты «Гриф» в первую очередь в том, что это своего рода гибрид, гармонично сочетающий в себе боевые возможности торпеды и авиационной ракеты”

Модернизированная противолодочная ракета АПР-3МЭ «Гриф» стала логичным и уникальным продолжением модельного ряда советских и российских АПР – АПР-1 «Кондор», АПР-2 «Ястреб» и АПР-3 «Орел».

В чем уникальность новой модернизированной авиационной противолодочной ракеты «Гриф»? В первую очередь в том, что это своего рода гибрид, гармонично сочетающий в себе боевые возможности торпеды и авиационной ракеты.

Достаточным условием для эффективного боевого применения модернизированной противолодочной ракеты является даже приблизительное определение местонахождения цели, после чего происходят ее сброс с противолодочного самолета или вертолета и самостоятельный поиск подводной лодки в соответствии с предварительно заданными координатами. Точное наведение на цель производится при помощи акустической головки самонаведения, а подрыв – боевой частью в обычном снаряжении (контактный или дистанционный).

АПР-3МЭ «Гриф» оснащена турбоводометной силовой установкой на твердом смесевом топливе, позволяющем ей настигать подводную лодку, идущую со скоростью до 43 узлов (порядка 80 км/ч) на глубине до восьмисот метров. Волнение моря до шести баллов включительно не является препятствием для боевого применения новой авиационной противолодочной ракеты.

Справедливости ради следует отметить, что похожие характеристики имеет и достаточно давно выпускающийся серийный прототип модернизированной версии – ракеты АПР-3 «Орел». В чем же разница? Она есть и довольно существенная. АПР-3МЭ «Гриф» оснащена улучшенной головкой самонаведения, обладающей более высокими показателями чувствительности и помехозащищенности. Значительно возросла дальность захвата малошумных целей – 2,5 километра против 1,5–2 у АПР-3 «Орел». Претерпели изменения в меньшую сторону и массогабаритные характеристики ракеты: вес снизился с 525 до 470 килограммов, а длина – с 3685 до 3250 миллиметров.

Конструктивное исполнение

Авиационная противолодочная ракета «Гриф» состоит из нескольких ключевых модулей:

приборного (носового). В нем размещены автоматика и акустическая головка самонаведения;

боевого, с зарядом взрывчатого вещества и исполнительно-предохранительным механизмом;

приборного (центрального);

силового (двигательного);

приборного (кормового) с рулевыми приводами;

торможения, оснащенного стабилизирующе-тормозной парашютной системой.

АПР-3МЭ «Гриф» имеет инерциальную систему управления, в основу которой положена гидроакустическая система самонаведения и гироскопический датчик с тремя степенями свободы. В системе самонаведения использована комбинация метода согласованной фильтрации и амплитудной селекции с корреляционно-фазовым методом обработки данных, что позволяет ракетоторпеде успешно преодолевать средства гидроакустического противодействия.

Вероятность поражения цели достаточно высока – 0,92. Среднеквадратичная ошибка целеуказания не превышает 300–500 метров.

Следует отметить, что все этапы программы испытаний пройдены модернизированной противолодочной ракетой с неизменно положительным результатом. В качестве первого и основного носителя новой АПР-3МЭ «Гриф» был определен модернизированный противолодочный палубный вертолет Ка-27ПЛ, в состав вооружения которого ракета интегрирована в полном объеме. Тем не менее это не единственный носитель, способный эффективно применять новую противолодочную ракету, позиционируемую производителем в качестве высокотехнологичного цифрового изделия. В этой роли могут выступать противолодочный самолет средней дальности Ил-38Н и дальний противолодочный самолет Ту-142М, стоящие сегодня на вооружении морской авиации.

Как это работает

Вертолет (самолет) противолодочной обороны обнаруживает и определяет при помощи гидроакустических буев местоположение подводной лодки, после чего происходит сброс АПР-3МЭ. Скорость вхождения ракеты в воду гасится при помощи стабилизирующе-тормозного парашюта. Им же задается необходимый угол вхождения ракетоторпеды в воду. При достижении противолодочной ракетой глубины двадцать метров происходит сброс защитных элементов с взрывателя и головки самонаведения. В толще воды «Гриф» движется по нисходящей и расширяющейся спиралевидной траектории.

Акустическая головка самонаведения с точностью пеленгации 1,5–2 градуса улавливает звуковые волны, исходящие от подводной лодки. На глубинах менее двухсот метров поиск осуществляется с выключенным силовым агрегатом, что обеспечивает бесшумность процесса, а следовательно, и невидимость ракеты для сонаров цели.

На глубинах более двухсот метров включается турбоводометный двигатель на твердом смесевом топливе. По заверениям разработчика, шум, генерируемый двигателем, не оказывает негативного влияния на работу акустической головки самонаведения. В наведении АПР-3МЭ на цель участвует и инерциальная система управления. Время на поражение цели с момента ее засечки не превышает двух минут. Если цель обнаружить не удается, то после того, как запас топлива будет исчерпан, ракета самоликвидируется.

Убедительным подтверждением уникальности технических и эксплуатационных характеристик модернизированной авиационной противолодочной ракеты «Гриф» является живая заинтересованность в этом изделии зарубежных партнеров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», в структуру которого входит АО «ГНПП «Регион». Кстати, генеральный директор КТРВ Борис Обносов, говоря об АПР-3МЭ «Гриф», охарактеризовал ее в качестве полностью отечественного изделия, не нуждающегося в использовании импортных комплектующих.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (901) за 5 октября 2021 года