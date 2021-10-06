Войти
Военно-промышленный курьер

На МКС теперь работает три туалета российского производства

523
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) заработал второй туалет, он развёрнут в новом модуле «Наука», который пристыковался к МКС в июле.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.

«Готов проверить в боевых условиях», — сказал космонавт Олег Новицкий после завершения подключения туалета в новом модуле. 

Его слова приводит РИА Новости.

Специалист подмосковного Центра управления полётами положительно ответил космонавту.

«Разрешаем боевое использование... Присматривайте за этим туалетом», — сказал он.

На МКС теперь работает три туалета российского производства, они расположены в модулях «Звезда», «Наука» и Tranquility.

Как напоминает агентство, в октябре 2020 года на МКС доставили американский туалет UWMS, разработанный NASA «с учётом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». По утверждению производителя, он на 65% компактнее и на 40% легче российского, однако пока астронавтам не удалось наладить его работу, говорится в сообщении.

4 октября Госкомиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
15.03.2021
Великий подход: Россия и Китай намерены строить лунную станцию вместе
09.09.2020
США отказались покупать место на корабле «Союз» для доставки астронавта на МКС
20.08.2020
ЦПК подтвердил, что полет "Союза МС-17" к МКС запланирован на 14 октября
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
02.10.2019
Россия из-за США резко сократит пуски "Союз МС" к МКС
19.10.2011
«Запасной аэродром» для человечества — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 11:46
  • 2
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 11:23
  • 7
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 10:36
  • 71
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 09:58
  • 170
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 09:11
  • 6
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 06:11
  • 288
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение