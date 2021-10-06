Die Zeit (Германия): Эрдоган взвешен и найден слишком легковесным

Автор рисует отношения между Турцией и Россией в духе батального полотна: два «автократа» по некоторым признакам узнают, кто из них сильнее, а потом ведут себя соответственно. Но читатели спрашивают: почему же тогда Россия и Турции могут договариваться о мирном процессе в Сирии или Карабахе, а западные страны — нет? Причем «западники» не могут договориться даже друг с другом?

Владимир Путин принял президента Турции, который мечтает выступать в той же весовой категории, чтобы и лидер России. Но на этот раз Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось выступать в роли просителя.

Когда турецкий президент недавно посещал Владимира Путина в Сочи, обе стороны демонстрировали самые лучшие отношения. "От наших двух стран зависит мир в Сирии", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган так, будто Россия и Турция входят в одну и ту же лигу в мировой политике…

На самом же деле отношения Путина и Эрдогана резко поменялись в 2015 году. В то время турки сбили российский самолет в своем воздушном пространстве у самой сирийской границы. Путин ответил санкциями. Эрдоган не выдержал и поддался всего через полгода, попросив у России прощения за гибель пилота и самолета. С этого момента между двумя лидерами навсегда выяснен вопрос о том, кто из них сильнее. А в последнее время соотношение сил еще больше изменилось, сдвинувшись в пользу Путина…

Это произошло потому, что Эрдоган упустил еще один решающий фактор - Запад. Ведь Америка и ЕС служат Турции важнейшими внешнеполитическими альтернативами России. Запад необходим для Турции как критически важный для выживания партнер, позволяющий Анкаре не идти на поклон к России. Но относившийся к Эрдогану по-дружески Дональд Трамп ушел, Байден отклонил просьбу Эрдогана о встрече в США, а встречавшаяся с Эрдоганом из соображений "реальной политики" Ангела Меркель стоит у выхода… После Меркель французская точка зрения в Европе обретет больший вес. А [после личной ссоры Эрдогана и Макрона] французский взгляд на проблему прост: надо еще тверже говорить с Анкарой. И вряд ли Германия, управляемая коалицией "светофор" (Зеленые, либералы и "красные" социал-демократы), сумеет противостоять этой антитурецкой твердости Парижа, как это делала Меркель.

Комментарии читателей:

Princline

Вот что обидно: пока Эрдоган и Путин решают судьбы Ливии, Афганистана и Сирии, США и ЕС в стороне. Они не играют там даже вторую скрипку. А вот когда надо было уничтожать что-то, они все там. Как в Афганистане, где была война и уничтожение.

Moctezuma II

В обоих государствах в скором времени встанет вопрос о преемниках двух сильных, авторитарных фигур, которые бескомпромиссно пробились на вершину власти. Ближе к концу этим двум политикам страх будет внушать не оппозиция или заграница, а возраст.

Gorikii

Эрдоган казался мне остолопом, когда он вместе с вооруженным мечом имамом осквернял Святую Софию и демонстративно превращал ее вновь в мечеть. Своим поведением он наживает себе все больше врагов.

Haylaz

Эрдоган не учел решающий фактор: Запад. Запад затеял эту игру, но сейчас стоит как бы на краю поля и наблюдает за происходящим со стороны. Мировой державой Турция никогда не станет, но региональной - вполне! Она может оказывать влияние на ход войн и коренным образом изменять его. Это вынужден признать и великий Владимир. А Запад должен, наконец, понять, что Турция и сама может производить военные игрушки в достаточном количестве. Благодаря санкциям дорогих союзников на Западе.

Stefan Kirschner

Когда Байден отказался встретиться с Эрдоганом в Нью-Йорке, США, как сообщается, послали Турции список факторов, которые вызывают у Америки "озабоченность", в том числе там критикуют присутствие турецких войск в Северной Сирии. Но разве сами США не оккупировали сирийские территории, из которых еще и нефть качают? Как сочетается одно и другим?

KlausHansen

Великий Владимир - не пустое место, без его согласия Эрдоган ни в Ливии, ни в Нагорном Карабахе нечего особенного предпринять бы не смог. В Ливии у России особых интересов нет, отношения с Турцией для нее значительно важнее. А для Азербайджана просто звезды удачно сошлись, и Россия там также много для себя выговорила, иначе этой войны не было бы. Главная проблема - Сирия, и положение там серьезное, ожидать можно много чего опасного.

tolit

Реальность такова, что Россия - непосредственный сосед Турции. Россия активно действует в Сирии. Нравится это кому-то или нет, но в Сирии ее войска находятся в соответствии с международным правом, то есть легально. Но в конечном итоге России должна будет заключить мир со всем сирийским населением, чтобы утереть нос таким странам, как, например, США и Германия. Если русским удастся установить там мир, то определенным странам ЕС и империалистической державе США, обладающей правом вето, придется оттуда убраться. И как раз в этом собака зарыта. Одним нужен мир, другим - нет.

spektakel2

Эрдоган по глупости бессмысленно разругался с Западом. Он не только многократно произносил гневные речи как рассерженный ребенок, что свидетельствует о его полной некомпетентности в международной политике. Нет, он даже отклонял все компромиссные предложения Запада, которые улучшили бы отношения Турции с Западом, потому что он в этом случае становился бы не "сильным лидером", а одним из равных партнеров. Еще хуже то, что Эрдоган с западными решениями региональных проблем борется активнее, чем с со стремлением России все вокруг себя аннексировать. (Так в тексте. Очевидно, под западными решениями автор понимает оккупацию Ирака в 2003 году, а под аннексионными стремлениями России - присоединение якобы чужого России Крыма - прим. Иноссми). Короче, он так долго плевал в лицо своим партнерам, что теперь каждый из них плюет на него.

Serengetiger

У кого их этих двоих больше политических заключенных в тюрьмах? Было бы неплохо это выяснить, или для Запада это теперь уже неважно?

Kenan79

Думаю, что отношения между Турцией и Россией следует рассматривать с разных точек зрения. Так, например, контроль Турции над Босфором имеет для России и военное, и экономическое значение. Вполне могу себе представить, что из-за санкций ЕС, введенных после аннексии Крыма, торговля России с Турцией стала более интенсивной. Возможно, что в данной ситуации Турция предлагает себя в качестве страны, которой плевать на западные санкции. Как знать, может быть, некоторые экспортные товары из ЕС в конце концов через Турцию оказываются в России.

Но самый важный аспект для меня - это то, что Путин, поддерживающий Асада в Дамаске, спокойно относится и к стилю правления Эрдогана. Турецкая активность в Сирии преследует, с моей точки зрения, две цели: ограничить влияние курдов и обеспечить возможность для возвращения сирийских беженцев, застрявших в Турции.

Михель Туманн (Michael Thumann)