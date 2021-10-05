«Это самая большая слабость вооруженных сил США»

Зачем Пентагон планирует радикальное переоборудование кораблестроительных верфей

Военно-морское министерство США подготовило доклад о «финансовых приоритетах» американского флота на 2022 финансовый год. Среди прочего планируются масштабные вливания в модернизацию кораблестроительных верфей - на общую сумму в $21 миллиард. «Газета.Ru» разбиралась, зачем понадобилась такие средства.

По словам помощника министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам Джей Стеффани, которую цитирует американский оружейный портал Defense News, следующий финансовый год будет иметь «решающее значение для программы оптимизации инфраструктуры верфей американского военного флота». На эти работы планируется потратить $21 миллиард. Стеффани утверждает, подобное «делается раз в столетие».

Ранее издание Global Construction Review сообщило, что группа сенаторов США после консультаций с руководством военно-морских сил внесла законопроект об инвестировании $25 млрд долларов в модернизацию военно-морских верфей страны из которых $21 миллиард будет направлен собственно на обновление мощностей четырех государственных верфей (базы в Норфолке, Киттери в штате Мэйн, Пьюджет-Саунде в штате Вашингтон и Пёрл-Харборе на Гавайях) и еще $4 миллиарда - на поддержку частных предприятий.

К концу 2022 года, по словам Джей Стеффани, «американский флот получит «дорожную карту» будущих преобразований и буквально увидит, во что они будут воплощены».

Военно-морское ведомство США использует новый подход в проектировании инфраструктурных объектов: будут созданы трехмерные модели всех четырех верфей, чтобы решить вопросы совместимости и поэтапности работ еще на уровне макетирования. Эта технология позволит военно-морскому флоту США выбрать из множества проектов верфей те, в которых наилучшим образом будут решены вопросы внутренней логистики, технологической эффективности и экономии, утверждает Стеффани.

«Это одна из главных задач на предстоящий год. Мы начинаем с концепта, а к концу будем иметь реальный план оптимизации каждой верфи», - сказала Стеффани.

ВМС США уже использовали метод трехмерных моделей при проектировании кораблей.

«В своей цифровой инженерной стратегии министерство обороны США сообщило, что на первом корабле ВМС США, использующем полномасштабную 3D-модель судов, судостроители нашли скрытый потенциал для снижения затрат на дюйм судна, что позволило существенно сэкономить в стоимости владения за 50-летний срок службы судна», - рассказывал в интервью газете «Коммерсант» эксперт департамента консалтинга аудиторской компании Deloitte Андрей Семенов.

Однако это экономия в очень отдаленной полувековой перспективе. Расходы же на верфи требуются уже сейчас. При этом, возможно, даже больше, чем $21 миллиард. Как отмечала газета The Washington Post со ссылкой на доклад Счётной палаты США, эта сумма возникла из-за того, что важным инфраструктурным судостроительным проектам «не уделялось достаточного внимания на протяжении целых десятилетий».

«Верфи находятся в настоящем кризисе. Они стали жертвами десятилетий недофинансирования. У нас попросту нет необходимых мощностей, чтобы обслуживать текущий состав ВМС или удовлетворить потребности флота, который, скорее всего, ещё будет модернизироваться», - приводит портал 19FortyFive слова аналитика Центра национальной обороны при Фонде «Наследие» (Heritage Foundation's Center for National Defense) Майи Кларк.

Кларк даже называет верфи «самой большой слабостью вооруженных сил США». По ее словам, военно-морская верфь Норфолк, к примеру, хотя и неоднократно перестраивалась, но, тем не менее, «старше самих США» - ей уже 253 года. Верфь Пёрл-Харбор была основана в 1908 году - она из всех четырёх считается самой «молодой».

«Вместо использования современного автоматического оборудования заводы по-прежнему полагаются на технику и процессы производства времен Второй мировой войны», - считает Кларк.

При этом эксперты Счётной палаты пришли к выводу, что руководство флота недооценило предстоящие траты и риски модернизации - из-за чего выделенных средств может не хватить на завершение программы. Данная проблема с большой долей вероятности всплывёт на ближайших слушаниях комитета Сената по делам вооружённых сил, отмечает The Washington Post.

«Смета ВМС не учитывала некоторые аспекты, в частности, точный расчёт инфляции и нивелирование рисков, что может увеличить конечную стоимость на миллиарды», - говорится в докладе Счётной палаты.

Из-за плохо составленной сметы проект даже может зайти в тупик. «Без высококачественной сметы агентства рискуют превысить бюджет, сорвать сроки и ухудшить характеристики», - утверждается в документе.

Михаил Ходаренок