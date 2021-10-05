Войти
Газета.ru

«Это самая большая слабость вооруженных сил США»

679
2
0
Norfolk Naval Shipyard - верфь ВМС США в Портсмуте (штат Виргиния)
Norfolk Naval Shipyard - верфь ВМС США в Портсмуте (штат Виргиния).
Источник изображения: Global Look Press

Зачем Пентагон планирует радикальное переоборудование кораблестроительных верфей

Военно-морское министерство США подготовило доклад о «финансовых приоритетах» американского флота на 2022 финансовый год. Среди прочего планируются масштабные вливания в модернизацию кораблестроительных верфей - на общую сумму в $21 миллиард. «Газета.Ru» разбиралась, зачем понадобилась такие средства.

По словам помощника министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам Джей Стеффани, которую цитирует американский оружейный портал Defense News, следующий финансовый год будет иметь «решающее значение для программы оптимизации инфраструктуры верфей американского военного флота». На эти работы планируется потратить $21 миллиард. Стеффани утверждает, подобное «делается раз в столетие».

Ранее издание Global Construction Review сообщило, что группа сенаторов США после консультаций с руководством военно-морских сил внесла законопроект об инвестировании $25 млрд долларов в модернизацию военно-морских верфей страны из которых $21 миллиард будет направлен собственно на обновление мощностей четырех государственных верфей (базы в Норфолке, Киттери в штате Мэйн, Пьюджет-Саунде в штате Вашингтон и Пёрл-Харборе на Гавайях) и еще $4 миллиарда - на поддержку частных предприятий.

К концу 2022 года, по словам Джей Стеффани, «американский флот получит «дорожную карту» будущих преобразований и буквально увидит, во что они будут воплощены».

Военно-морское ведомство США использует новый подход в проектировании инфраструктурных объектов: будут созданы трехмерные модели всех четырех верфей, чтобы решить вопросы совместимости и поэтапности работ еще на уровне макетирования. Эта технология позволит военно-морскому флоту США выбрать из множества проектов верфей те, в которых наилучшим образом будут решены вопросы внутренней логистики, технологической эффективности и экономии, утверждает Стеффани.

«Это одна из главных задач на предстоящий год. Мы начинаем с концепта, а к концу будем иметь реальный план оптимизации каждой верфи», - сказала Стеффани.

ВМС США уже использовали метод трехмерных моделей при проектировании кораблей.

«В своей цифровой инженерной стратегии министерство обороны США сообщило, что на первом корабле ВМС США, использующем полномасштабную 3D-модель судов, судостроители нашли скрытый потенциал для снижения затрат на дюйм судна, что позволило существенно сэкономить в стоимости владения за 50-летний срок службы судна», - рассказывал в интервью газете «Коммерсант» эксперт департамента консалтинга аудиторской компании Deloitte Андрей Семенов.

Однако это экономия в очень отдаленной полувековой перспективе. Расходы же на верфи требуются уже сейчас. При этом, возможно, даже больше, чем $21 миллиард. Как отмечала газета The Washington Post со ссылкой на доклад Счётной палаты США, эта сумма возникла из-за того, что важным инфраструктурным судостроительным проектам «не уделялось достаточного внимания на протяжении целых десятилетий».

«Верфи находятся в настоящем кризисе. Они стали жертвами десятилетий недофинансирования. У нас попросту нет необходимых мощностей, чтобы обслуживать текущий состав ВМС или удовлетворить потребности флота, который, скорее всего, ещё будет модернизироваться», - приводит портал 19FortyFive слова аналитика Центра национальной обороны при Фонде «Наследие» (Heritage Foundation's Center for National Defense) Майи Кларк.

Кларк даже называет верфи «самой большой слабостью вооруженных сил США». По ее словам, военно-морская верфь Норфолк, к примеру, хотя и неоднократно перестраивалась, но, тем не менее, «старше самих США» - ей уже 253 года. Верфь Пёрл-Харбор была основана в 1908 году - она из всех четырёх считается самой «молодой».

«Вместо использования современного автоматического оборудования заводы по-прежнему полагаются на технику и процессы производства времен Второй мировой войны», - считает Кларк.

При этом эксперты Счётной палаты пришли к выводу, что руководство флота недооценило предстоящие траты и риски модернизации - из-за чего выделенных средств может не хватить на завершение программы. Данная проблема с большой долей вероятности всплывёт на ближайших слушаниях комитета Сената по делам вооружённых сил, отмечает The Washington Post.

«Смета ВМС не учитывала некоторые аспекты, в частности, точный расчёт инфляции и нивелирование рисков, что может увеличить конечную стоимость на миллиарды», - говорится в докладе Счётной палаты.

Из-за плохо составленной сметы проект даже может зайти в тупик. «Без высококачественной сметы агентства рискуют превысить бюджет, сорвать сроки и ухудшить характеристики», - утверждается в документе.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
09.10.2012
Новинки 2012 года от Ижмаша будут презентованы на выставке «Arms & Hunting»
30.01.2012
В южнокорейском тендере по БЛА место Global Hawk могут занять водородные БЛА Global Observer и Phantom Eye
13.04.2011
NASA выделит $16,5 млн на разработку новых технологий в авиастроении
23.04.2010
В Белоруссии столкнулись два самолета МиГ- 29
19.02.2009
"Боинг" намерен значительно расширить военно-техническое сотрудничество с Индией
14.11.2007
Локхид Мартин разрабатывает перспективный корвет для ВМС Израиля
2 комментария
№1
05.10.2021 10:18
Цитата, q
«В своей цифровой инженерной стратегии министерство обороны США сообщило, что на первом корабле ВМС США, использующем полномасштабную 3D-модель судов, судостроители нашли скрытый потенциал для снижения затрат на дюйм судна, что позволило существенно сэкономить в стоимости владения за 50-летний срок службы судна», - рассказывал в интервью газете «Коммерсант» эксперт департамента консалтинга аудиторской компании Deloitte Андрей Семенов.

Однако это экономия в очень отдаленной полувековой перспективе.
Ха-ха.
0
Сообщить
№2
05.10.2021 10:18
Цитата, q
«В своей цифровой инженерной стратегии министерство обороны США сообщило, что на первом корабле ВМС США, использующем полномасштабную 3D-модель судов, судостроители нашли скрытый потенциал для снижения затрат на дюйм судна, что позволило существенно сэкономить в стоимости владения за 50-летний срок службы судна», - рассказывал в интервью газете «Коммерсант» эксперт департамента консалтинга аудиторской компании Deloitte Андрей Семенов.

Однако это экономия в очень отдаленной полувековой перспективе.
Ха-ха.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 12:43
  • 14
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 12:32
  • 69
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 05.10 11:11
  • 3
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 05.10 02:29
  • 10
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 22:53
  • 158
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение
  • 04.10 09:59
  • 5
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 04.10 08:59
  • 2
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский