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WarSpot

«Убийца С-400» идёт в серию

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Источник изображения: warspot.ru

Американский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) будет бить на 500 км и даже дальше. Сегодня, 4 октября, портал militaryaerospace.com сообщил о том, что корпорация Lockheed Martin получила новый контракт в рамках программы Precision Strike Missile (PrSM).

Контракт на этап инженерных и производственных разработок (EMD, engineering and manufacturing development) является финальным перед переходом к полносерийному производству. Корпорация Lockheed Martin получила $62 млн, что позволит уже в 2022 финансовом году произвести более сотни ракет, разработанных в рамках программы PrSM.

Промо-ролик PrSM с поражением элемента российской системы ПВО С-400

Ракеты PrSM будут иметь дальность порядка 500 км. Они заменят MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) с дальностью 300 км, состоящие на вооружении ракеты американской армии. При этом Минобороны США намерено заказать Lockheed Martin модернизацию новых ракет. Планируется, что в ближайшие годы ракеты PrSM смогут достигать целей на расстоянии до 1000 км, а также получат головку наведения, которая позволит им поражать надводные цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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