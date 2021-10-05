«Мало иметь ракету, нужны средства разведки и целеуказания»

Что может остановить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»

Атомная подводная лодка «Северодвинск» провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Баренцева моря. Стрельба производилась из надводного положения подлодки. Ранее пуски осуществлялись с надводного корабля. «Газета.Ru» разбиралась, в чем особенности боевого применения гиперзвуковой ракеты с подлодки, что может стать препятствием для «Циркона» и когда у США появится аналог российского оружия.

«Военно-морской флот Рoссии впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск», - сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Согласно данным объективного контроля, ракета поразила условную цель, а ее полет соответствовал заданным параметрам. В военном ведомстве отметили, что испытательная стрельба «выполнена успешно».

«Ранее пуски «Циркона» осуществлялись с надводного корабля. Следующий пуск должен быть из подводного положения. Это важно, потому что главный козырь подлодки в ее способности скрытно выйти в район пуска ракеты и внезапно его осуществить - поразить надводные цели противника. Поэтому универсальные пусковые установки, которые позволяют применять ракеты и «Калибр» и «Оникс» и «Циркон», у нас будут ставиться и на новые корабли и подлодки и на те, которые сейчас проходят модернизацию»,

- рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В 2020 году фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнил три испытательных пуска ракеты «Циркон» в рамках испытаний, два - по морским мишеням и один - по наземной цели. В 2021 году состоялся еще один пуск ракеты по наземной цели с борта фрегата.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что испытания «Циркона» завершатся в 2021 году, а серийные поставки ракет для кораблей и подлодок начнутся в 2022 году.

Ожидается, что «Цирконы» поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на находящиеся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 1980-х годов.

«Циркону» нужна разведка

Как отметил научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Илья Крамник, особенность движения в атмосфере ракеты «Циркон» заключается в том, что ее скорость многократно выше самых скоростных противокорабельных ракет, применяемых сегодня.

«Циркон» летит выше, чем традиционная крылатая ракета и быстрее - сейчас сообщали о скорости 2,65 км в секунду. Максимальная скорость может быть и выше. Это примерно в 4 раза быстрее самых скоростных противокорабельных ракет, которые применятся сегодня. К примеру, «Оникс» движется со скоростью около 700 метров в секунду. Такая скорость полета «Циркона» затрудняет ее перехват. А с учетом того, что ракета может еще и маневрировать в полете, эта сложность возрастает в разы. Ракета пикирует с большой высоты на цель, таким образом, в зоне ПВО соединения она находится довольно недолго и перехватить ее на этом участке траектории очень сложно», - рассказал Крамник

«Поскольку мы находимся только в начале испытаний этой ракеты, то тактические приемы и приемы боевого применения «Циркона» еще будут дорабатываться. Но «Циркон», учитывая его характеристики, теоретически должен позволить преодолевать ПВО и ПРО противника с меньшим нарядом сил. Там, где раньше для этого требовалось 20-30 ракет, сейчас хватит полутора десятков для надежного преодоления обороны», - считает Крамник.

При этом, по его словам, «мало иметь дальнобойную ракету, необходимо иметь еще и средства разведки и целеуказания, которые позволят на большом расстоянии увидеть цель».

«Если у «Циркона» дальность стрельбы по надводным целям - около, или даже больше 1000 км, то нужно иметь еще и возможность увидеть корабль противника или авианосное соединение на этом расстоянии - это не самая простая задача. В этой связи, противник может противодействовать нашим попыткам его обнаружить. Это требует от России развивать нашу разведывательную авиацию, космическую разведку»,

- считает эксперт.

«Циркон» - универсальная ракета, которая может быть применена и по наземным статичным целям, и по движущимся надводным. Ее применение по береговым целям оправдано в случае необходимости поразить особо важные объекты, прикрытые сильными средствами ПВО и ПРО, сказал Крамник.

«США сделали ставку на дозвуковые ракеты»

Ракета обладает возможностью как надводного, так и подводного старта. «Циркон» может стартовать из-под воды, как «Калибр» и «Оникс». Основной смысл подводного старта в том, что это - скрытый старт, пояснил Алексей Леонков.

«Ракета, выйдя из-под воды, осуществляет полет в воздушном пространстве, выходит в район цели и поражает ее. К примеру, вероятный противник ищет подлодку в радиусе 300-400 миль и не находит - ее там нет. И вдруг им прилетают гиперзвуковые «гостинцы», - сказал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что оружия, способного остановить «Циркон», сегодня нет.

«Американцы много раз заявляли, что они не нашли «противоядие» от «Циркона». Последняя их противоракета SM-3, которая развивает скорость до 3,5 Махов, перехватить «Циркон» не может - она создавалась для перехвата «Оникса». Когда США создадут противоракету для «Циркона», у России на вооружении уже будет стоять другая ракета - еще быстрее и маневреннее», - убежден Леонков.

По мнению Крамника, «США только начинают испытывать свои гиперзвуковые ракеты и им, конечно, чтобы разработать средство борьбы с подобным оружием, нужны сами эти ракеты».

«Сейчас такая ракета у них начинает появляться, видимо, вскоре будут учения. Появятся, в том числе, и ракеты-мишени, на которых можно будет отработать системы ПВО и ПРО. Опыт у американцев в этом довольно большой, у них хороший задел по ПРО баллистических целей. Абсолютной непробиваемой защиты невозможно создать, всегда есть вопрос цены, соотношения сил в условиях вечного соревнования вооружений», - рассказал эксперт.

Алексей Леонков считает, что США планируют установку гиперзвуковых ракет на атомные подлодки типа «Вирджиния». «У США и Австралии есть совместный проект, но испытаний гиперзвуковых ракет для подлодок еще не было. Поэтому говорить о том, когда у них появится ракета типа «Циркона» довольно сложно», - сказал Леонков.

Эксперт пояснил, что, когда Россия и США стояли на заре создания противокорабельных ракет, «американцы сделали ставку на дозвуковые ракеты, российские разработчики сразу пошли по теме гиперзвука».

«Создание «Циркона» заняло огромное количество времени. Сверхзвуковых противокорабельных ракет ни в США, ни в странах НАТО не создавали. Поэтому, когда у них появятся подобного рода ракеты - вопрос открытый. Скорее всего, появятся ракеты гиперзвуковые стартующие с подлодок, которые будут поражать наземные цели. А чтобы еще в корабли попадали - это отдельная технология, над которой нужно работать», - заключил он.

Ирина Альшаева