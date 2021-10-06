Силы специальных операций Азербайджана

В четвертом номере журнала "Экспорт вооружений" за 2021 год вышла статья Вадима Зайцева и Юрия Лямина, посвященная силам специальных операций Азербайджана. Блог bmpd

приводит текст работы.

Наличие хорошо вооруженных и подготовленных сил специальных операций (ССО) является крайне важным фактором даже для относительно небольших стран, таких как Азербайджан.

Руководство Азербайджанской Республики, готовясь к новой войне с Арменией за восстановление контроля над территориями, которые были фактически утеряны в ходе Карабахской войны в первой половине 1990-х гг., на протяжении многих лет вкладывало очень большие средства в модернизацию и подготовку вооруженных сил. В числе прочего немалые усилия были приложены к созданию, оснащению вооружением и подготовке ССО.

Подавляющая часть информации об организационно-штатной структуре, вооружении, подготовке и операциях азербайджанских ССО остается засекреченной, однако, судя по доступным сведениям, потраченные усилия и ресурсы полностью оправдали себя осенью 2020 г. в ходе войны вокруг Нагорного Карабаха.

История создания

Начавшийся еще перед распадом СССР межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе наложил серьезный отпечаток на процесс военного строительства в Азербайджане. На фоне ослабления центральной власти конфликт стал перерастать в фактическую войну между тогда еще двумя советскими республиками - Армянской и Азербайджанской. Еще до окончательного распада СССР в обеих республиках полным ходом начался процесс создания различных добровольческих вооруженных формирований, а затем и регулярных войск. Так, 5 сентября 1991 г. Верховный совет Азербайджанской ССР объявил о создании республиканского министерства обороны, после чего началось формирование регулярных частей[i].

Уже тогда, в 1991-1992 гг., в Азербайджане начали формироваться первые подразделения специального назначения. Их костяком становились бывшие военнослужащие Советской армии, зачастую имевшие опыт войны в Афганистане. В декабре 1991 г. был образован отряд специального назначения, на базе которого в феврале 1992 г. был сформирован 778-й отдельный батальон специального назначения (в/ч 778), который использовался как для разведывательно-диверсионных и войсковых операций, так и для охраны высокопоставленных лиц, посещающих прифронтовую зону. Данный батальон был расформирован летом 1993 г., но многие военнослужащие из него продолжили службу в других подразделениях, занимаясь разведкой, диверсиями и прочими специальными операциями[ii].

Еще один созданный в 1992 г. 777-й отдельный батальон специального назначения (в/ч 777), изначально предназначавшийся для разведывательно-диверсионных операций в тылу противника, по ходу войны все чаще использовался для обычных войсковых операций из-за нехватки боеготовых регулярных подразделений. В конечном итоге этот батальон в 1993 г. был переформирован в мотострелковый полк, который после войны был преобразован в мотострелковую бригаду[iii].

В 1992 г. в Азербайджане был сформирован и ряд других особых подразделений, включая шесть специальных рейдовых отрядов для рейдов на территорию противника. На базе двух таких отрядов в том же году был создан отдельный разведывательный батальон, преобразованный в 1993 г. в 776-й отдельный разведывательный отряд особого назначения[iv].

На базе 772-го рейдового отряда осенью 1992 г. был создан 772-й батальон глубинной разведки под командованием Хикмета Мирзоева (впоследствии он стал командующим ССО министерства обороны Азербайджана).

Формируемые в спешке в условиях боевых действий ранние азербайджанские подразделения специального назначения испытывали немало проблем с вооружением, снаряжением и подготовкой. Тем не менее они оказались одними из наиболее боеспособных подразделений азербайджанской армии в ходе той крайне неудачной для Азербайджана войны.

Перемирие и окончание Карабахской войны в 1994 г. зафиксировало фактическую потерю Азербайджаном контроля почти над всей территорией бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, а также рядом соседних азербайджанских районов. Официальный Баку никогда не мирился с этими потерями и все последующие два с половиной десятилетия придерживался однозначной позиции, что контроль над этими территориями будет возвращен мирным или военным путем.

Можно предположить, что после войны вышеупомянутый опыт использования специальных подразделений в ходе боевых действий заложил в высшем военном и политическом руководстве Азербайджана понимание того, что в будущей новой войне в Карабахе потребуются хорошо подготовленные и вооруженные силы специальных операций. Сказывалось и тесное взаимодействие Азербайджана с Турцией, которое наладилось в том числе и в военной сфере с самого начала 1990-х гг., ведь Турция имела давний опыт создания и применения сил специальных операций против курдских и леворадикальных группировок как внутри, так и за пределами страны. Турция еще в 1992 г. выделила в составе своих вооруженных сил командование специальных сил ("бордовых беретов") в отдельный род войск, который подчинен непосредственно генеральному штабу вооруженных сил Турции[v].

Таким образом, почти через пять лет после окончания войны, 30 апреля 1999 г. при президенте Гейдаре Алиеве было принято решение о создании Сил специального назначения министерства обороны Азербайджана.

Структура азербайджанских сил специальных операций

В течение двух с лишним десятилетий с момента создания азербайджанских ССО власти республики год за годом создавали армию, способную победить в грядущей новой карабахской войне. Особую роль в этом должны были сыграть подразделения и части специального назначения, подготовке и оснащению которых отводилось большое внимание. В условиях горного рельефа на большей части предполагаемого театра военных действий сложно было переоценить важность подобных элитных подразделений легкой пехоты.

Численность и организационно-штатная структура азербайджанских ССО, входящих в состав вооруженных сил республики, засекречена. Судя по некоторым азербайджанским источникам, сухопутные силы специального назначения подчиняются непосредственно Генеральному штабу министерства обороны Азербайджана[vi].

Изначально у Азербайджана предположительно была как минимум одна бригада специального назначения (в/ч 052), которую неофициально называли "Яшма", по месту постоянной дислокации в одноименном населенном пункте в Хызинском районе Азербайджана. До сих пор так часто называют и весь азербайджанский армейский спецназ[vii]. Исходя из сообщений о создании новых частей специального назначения, их численность постоянно росла в последние годы.

В апреле 2015 г. состоялось вручение боевых знамен созданным воинским частям спецназа, причем на кадрах с церемонии можно заметить вручение трех знамен, на двух из которых различимо слово "briqada" (что в переводе и означает "бригада")[viii], то есть среди трех новых частей, похоже, было как минимум две бригады. В июне 2020 г. состоялось открытие еще одной новой воинской части сил специального назначения[ix].

Для подготовки азербайджанских ССО был создан учебный центр "Шубаны", который в апреле 2019 г. посещал президент Ильхам Алиев[x].

Помимо ССО министерства обороны Азербайджана, дислоцированных в основной части республики, имеется также одна бригада специального назначения, состоящая из четырех батальонов, которая входит в состав 5-й отдельной общевойсковой армии Азербайджана на территории Нахичевани[xi]. Ее командиром последние годы является полковник Техран Мансимов. Во время Второй карабахской войны, 10 октября 2020 г., два батальона этой бригады были переброшены на фронт, 15 октября - еще один батальон. В ходе парада в декабре 2020 г. в честь победы в войне парадный расчет военнослужащих спецназа этой армии также шел отдельно от парадных расчетов сил специального назначения.

До сих пор в некоторых статьях азербайджанский спецназ неофициально называют "голубыми беретами", что в данное время неверно. Даже на кадрах вышеупомянутого вручения боевых знамен новым частям сил специального назначения в 2015 г. военнослужащие одной части были в голубых беретах, а двух других - в бордовых. По кадрам с учений, парадов и других мероприятий складывается устойчивое впечатление, что именно военнослужащие в бордовых беретах составляют большую часть азербайджанского армейского спецназа сегодня. Можно предположить, что выбор бордовых беретов был определен тем, что в подготовке большей части азербайджанских ССО ведущую роль играли инструкторы и советники турецкого командования специальных сил. Именно бордовый берет сейчас носит и сам командующий Силами специальных операций министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев[xii].

Прием в силы специального назначения Азербайджана проводится на добровольной основе. Военнослужащие должны сдать нормативы по физической подготовке и успешно пройти шестимесячный подготовительный курс, в ходе которого проверяется способность сохранять боеготовность в любой обстановке. Подготовка ведется в разных условиях: на земле, в воде и в небе. Военнослужащие обучаются как морскому, так и воздушному десантированию, в том числе с помощью парашюта. Одно из основных требований к кандидатам - знание нескольких иностранных языков[xiii].

Если базовая первоначальная подготовка военнослужащих азербайджанского спецназа осуществляется в собственном специальном учебном центре[xiv], то в ходе дальнейшей подготовки военнослужащих отправляют и в иностранные военные учебные центры в некоторых европейских и азиатских странах. Наиболее активно подобное сотрудничество развито опять же с Турцией. Согласно некоторым источникам, подготовка азербайджанских спецназовцев в прошлом проходила на территории Турецкой Республики Северного Кипра[xv]. В последнее время стало известно о прохождении военнослужащими азербайджанских сил специального назначения шестинедельных курсов подготовки в турецком учебном центре сил специального назначения в городе Испарта[xvi].

В составе ВМС Азербайджана действует собственное специальное подразделение - морской разведывательно-диверсионный центр специального назначения. Центр создан на базе бывшего морского разведывательного пункта Каспийской флотилии ВМФ СССР, расположен на мысе Зых в районе Баку и использует инженерно-водолазный полигон со стрельбищем на острове Вульф в Бакинской бухте[xvii].

Наподобие Турции, спецназ ВМС Азербайджана делится на отряды или группы подводного нападения (Sualtı Hücum или сокращенно SAH) и подводной обороны (Sualtı Müdafiə или сокращенно SAM). Первая группа специализируется на разведывательно-диверсионной деятельности, а вторая - на борьбе с подводными диверсантами, защите военно-морских баз и других важных объектов от диверсий и терактов[xviii].

Согласно информации из азербайджанских СМИ, в состав морского спецназа входят только офицеры и прапорщики, которых выбирают из числа тех, кто уже служит в вооруженных силах. Учебно-тренировочный процесс занимает порядка 50 недель. В ходе подготовки отсеивается подавляющая часть претендентов, при этом обеспечивается максимальное повышение физической выносливости, силы, психологической устойчивости и других необходимых качеств[xix]. Подготовку личного состава ранее вели иностранные инструкторы из США и Турции, боевые пловцы проходили курсы в учебном центре ВМС Латвии в Лиепае[xx].

В структуре Государственной пограничной службы Азербайджана также имеется специальное подразделение - группа быстрого реагирования. Пограничный спецназ занимается охраной нефтяной инфраструктуры, вероятно, на него возложены определенные задачи в сфере разведывательной и диверсионной деятельности в приграничных районах[xxi]. В ходе учений в мае 2016 г. специальное подразделение пограничной службы отрабатывало разведку в тылу условного противника, рекогносцировку с помощью БЛА, десантирование и скоординированное управление движением войск[xxii].

Подразделения специального назначения также есть в составе азербайджанских внутренних войск МВД, в составе службы государственной безопасности есть отряд спецназа Qartal ("Орел"), а в составе службы внешней разведки - отряд спецназа Yarasa ("Летучая мышь"), причем информации о них еще меньше, чем о ССО вооруженных сил. Так, о существовании спецназа Службы внешней разведки Азербайджана стало официально известно только во время военного парада в декабре 2020 г.[xxiii]

Вооружение и оснащение азербайджанских сил специальных операций

Нередко можно встретить утверждения о том, что ССО Азербайджана первыми из состава национальных вооруженных сил начали переходить на вооружение стандартов НАТО[xxiv]. В реальности ситуация выглядит иначе, и в Азербайджане достаточно практично подходят к этому вопросу. Руководство страны не стремится привести вооружение западным стандартам в политических целях, а исходит из военной целесообразности.

Анализируя кадры с учений, парадов и боевых действий можно прийти к выводу о том, что основным индивидуальным стрелковым оружием азербайджанского спецназа являются российские автоматы АК-74М[xxv] и их лицензионные копии, которые выпускаются в Азербайджане с 2011 г.[xxvi]

Используются и более старые автоматы советского производства, такие как АКМС и АКС-74У. Одновременно с этим отдельные подразделения специального назначения имеют на вооружении белорусско-азербайджанские автоматы AR-15 Aztex[xxvii], израильские TAR-21 Tavor и IWI X95[xxviii], пистолеты-пулеметы Uzi[xxix], пистолеты-пулеметы MP5 турецкого производства[xxx]. Спецназ Службы государственной безопасности Азербайджана имеет на вооружении автоматические карабины M4[xxxi].

В качестве личного оружия используются выпускаемые в Азербайджане по лицензии турецкие пистолеты из модельного ряда Zigana (азербайджанские названия Zəfər, Zəfər-K, Inam) от компании TİSAŞ[xxxii] и другие пистолеты.

На вооружении спецназа ВМС Азербайджана имеются также советские/российские специальные подводные пистолеты СПП-1/СПП-1М и подводные автоматы АПС[xxxiii].

На стрелковое оружие устанавливаются различные оптические и коллиматорные прицелы, прицелы ночного видения, например, тепловизионные прицелы от компаний Pulsar[xxxiv] и Elbit Systems[xxxv], коллиматорные прицелы от Meprolight[xxxvi] и другие.

Пулеметное вооружение азербайджанских ССО тоже в основном представлено образцами советской разработки: ручными пулеметами РПК-74/РПК-74М[xxxvii] и пулеметами ПКМ[xxxviii], а также модифицированным азербайджанским вариантом ПКМ под названием UP-7.62. В последние годы в подразделения специального назначения начал поступать и модернизированный штурмовой (наступательный) пулемет HP-7.62[xxxix], созданный на базе ПКМ, о начале серийного производства которого было заявлено в 2018 г.[xl] Ранее также появлялась информация о закупках Азербайджаном израильских пулеметов Negev[xli], которые могут находиться на вооружении отдельных подразделений специального назначения.

В качестве крупнокалиберных пулеметов используются 12,7-мм НСВ и ДШКМ, которые в том числе устанавливаются на различную легкую автомобильную технику[xlii].

В качестве ручных гранатометов для действий против техники и живой силы противника используются в первую очередь ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и их азербайджанские копии, реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, ручные шестизарядные полуавтоматические гранатометы RBG 40 mm/6M11 и другие. Кроме того, на автоматы АК-74М и другие обычно устанавливаются подствольные гранатометы наподобие ГП-25 и ГП-30.

Особое внимание в Азербайджане обращают на вооружение снайперов. На кадрах боевых действий, с учений и выставок у азербайджанских военных и пограничников можно увидеть большое разнообразие снайперских винтовок. Среди них есть как выпущенные в СССР/России снайперские винтовки СВД[xliii] и ВСС "Винторез"[xliv], так и различные образцы западного и турецкого оружия, а также продукция азербайджанской военной промышленности. К ним относятся австрийские Steyr-Mannlicher SSG-08 и SSG-M1[xlv], азербайджанские снайперские винтовки Yalguzag-7.62, американские M110[xlvi], Remington 700, Defensive Edge LRKM, британские RPA Rangemaster 338LM и Accuracy International AW 308[xlvii], турецкие MKEK JNG-90 Bora[xlviii], финские снайперские винтовки Sako TRG-22[xlix] и другие. Возможно, не все из этих снайперских винтовок имеются на вооружении снайперов ССО, но многие из них, скорее всего, закупались именно для снайперов подразделений специального назначения.

В конце 2020 г. у военнослужащих азербайджанского спецназа были замечены и снайперские винтовки ORSIS T-5000 российского производства, которые, возможно, были захвачены перед этим у армянской стороны в ходе войны осенью 2020 г.[l]

Крупнокалиберные снайперские винтовки представлены как минимум британскими Accuracy International AW50, швейцарскими SAN 511 (OM 50 Nemesis), хорватскими MACS M4[li], российскими ОСВ-96[lii] и азербайджанскими Istiglal 14.5T. Последние стоит отметить отдельно, так как это одни из немногих винтовок под патрон калибра 14,5 x 114 мм, что дает им высокую огневую мощь и дальность. Согласно азербайджанским источникам, военнослужащие специальных подразделений отмечают высокую эффективность применения винтовок Istiglal в боевых условиях, несмотря на достаточно крупные размеры и массу[liii].

Помимо этого, можно отдельно упомянуть приобретенные как минимум азербайджанской пограничной службой американские снайперские винтовки компании CheyTac, включая одну из наиболее дальнобойных снайперских винтовок в мире - CheyTac M300 Intervention (Carbon Fiber) под свой особый патрон 10,36 × 77мм[liv].

Как это нередко бывает в специальных подразделениях по всему миру, иногда для выполнения задач отдельные военнослужащие или небольшие подразделения могут оснащаться еще более редкими для Азербайджана образцами оружия. Для поражения бронетехники и других целей азербайджанские ССО могут использовать самые современные из имеющихся у Азербайджана противотанковых ракетных комплексов. В первую очередь это израильские ПТРК семейства Spike[lv], а также российские "Корнет-Э"[lvi] и украинские "Скиф"[lvii].

Используемые азербайджанскими ССО 60-мм[lviii] и, возможно, 82-мм минометы, а также станковые гранатометы АГС-17[lix] обеспечивают непосредственную огневую поддержку в бою. Для тактической разведки азербайджанские ССО используют малые беспилотные летательные аппараты, такие как собираемые в Азербайджане израильские Orbiter-2M[lx], а также БЛА-"камикадзе" вроде SkyStriker[lxi] и Orbiter-1K[lxii], которые запускаются с легких высокомобильных пусковых установок и могут применяться для разведки и нанесения ударов по выявленным целям. Азербайджан также получил новейшие турецкие БЛА-"камикадзе" Kargu в виде квадрокоптеров, которые ввиду их небольших размеров также могут применяться силами специального назначения[lxiii].

В качестве средств быстрой переброски и передвижения азербайджанские ССО используют вертолеты Ми-17, различные внедорожники, квадроциклы и багги, которые могут перебрасывать внутри или на внешней подвеске вертолетов[lxiv]. На вооружении различных подразделений специального назначения, вероятно, есть и легкие бронеавтомобили, вроде израильских SandCat, турецких Otokar Cobra и других.

Для операций, предусматривающих преодоление водных препятствий, используются различные скоростные моторные лодки и катера. На вооружении спецназа ВМС Азербайджана ранее находились сверхмалые подводные лодки (групповые носители боевых пловцов) типа "Тритон-1М" и "Тритон-2"[lxv], индивидуальные подводные средства движения водолазов-разведчиков типа буксировщиков "Сирена"[lxvi].

Военнослужащие азербайджанских ССО экипируются современными бронежилетами, касками, приборами связи и ночного видения. Известно, что спецназ Азербайджана снабжается американскими продуктовыми пайками XMRE[lxvii].

Военное сотрудничество

К основным партнерам армейского спецназа Азербайджана относятся ССО Турции, Грузии и Пакистана. Отдельное направление сотрудничества - взаимодействие с НАТО. Совместные учения ССО Турции и Азербайджана проводятся ежегодно[lxviii], не считая отдельных курсов подготовки, таких как программы для военных парашютистов[lxix], показательные тренировки и соревнования[lxx]. В июне 2016 г. азербайджанский спецназ участвовал в совместных многонациональных учениях с Турцией, Болгарией и Грузией[lxxi].

Азербайджанские ССО регулярно принимают участие в трехсторонних учениях "Кафкас Карталы" вместе с подразделениями специального назначения из Турции и Грузии[lxxii]. В июне 2017 г. учения "Кафкас Карталы" проходили в Грузии, участники при поддержке авиации решали задачи по уничтожению условного противника, освобождению заложников, эвакуации раненых[lxxiii]. В сентябре 2019 г. в качестве наблюдателей на учениях "Кафкас Карталы" присутствовали военнослужащие Пакистана[lxxiv]. В ходе учений военнослужащие специальных подразделений при поддержке авиации выполнили "задачи по взятию штурмом здания с террористами, а также выведению из строя средств ПВО условного противника"[lxxv] и скрытному проникновению в глубину обороны условного противника[lxxvi].

Военнослужащие сил специального назначения Пакистана проводили тренинги для азербайджанских ССО. Также азербайджанские ССО проходили обучение в Пакистане, особенно действиям в условиях высокогорья.

В июле 2019 г. визит в Азербайджан совершил командующий штабом специальных операций НАТО вице-адмирал Колин Килрейн. Он провел встречу с заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооружённых сил Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым, в числе тем для обсуждения затрагивались поддержка Азербайджаном операции "Решительная поддержка" в Афганистане и сотрудничество с силами специальных операций[lxxvii].

Незадолго до начала новой Второй карабахской войны, в августе 2020 г., подразделения ССО Азербайджана привлекались к первому этапу азербайджано-турецких совместных тактических учений с боевыми стрельбами. В частности, спецназовцы отработали "учебно-боевые задачи по прибытию в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно по территории с различным рельефом местности, а также занятию выгодных позиций"[lxxviii].

Опыт боевого применения азербайджанских сил специальных операций

Небольшие азербайджанские военные контингенты участвовали в операциях в Косово, Ираке и Афганистане, однако для этого были задействованы военнослужащие специального миротворческого батальона азербайджанской армии[lxxix], а не ССО. К тому же в крупных боевых действиях они там не участвовали. Так, в Ираке 150 азербайджанских военных осуществляли охрану водохранилища и ГЭС в городе Эль-Хадита и были выведены в конце 2008 г.[lxxx], а в Афганистане 120 азербайджанских военных вместе с турецкими военными осуществляли охрану аэропорта Кабула вплоть до вывода всех иностранных войск из страны в конце августа 2021 г.[lxxxi]

По некоторым непроверенным данным, военнослужащие специальных подразделений Азербайджана могли участвовать в боевых действиях в Сирии (в районе Идлиба) на стороне Турции[lxxxii], а в 2000-х гг. могли проводить совместные с турками операции против отрядов Рабочей партии Курдистана. Однако за отсутствием реальных доказательств к подобной информации следует относиться скептически.

Таким образом, известный боевой опыт ССО Азербайджана в значительной степени связан только с армяно-азербайджанским конфликтом. После заключения перемирия в 1994 г. ситуация была заморожена, но между сторонами сохранялась протяженная линия соприкосновения - фактическая замороженная линия фронта, на которой временами происходили перестрелки и прочие инциденты.

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