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Intel создала нейроморфный процессор Loihi второго поколения по EUV-техпроцессу «4 нм»

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Intel
Intel.
Источник изображения: industry-hunter.com

Второе поколение микросхемы, адресованной исследователям, содержит более 1 млн нейронов. ИС Loihi 2 создана с использованием предварительной версии техпроцесса Intel 4, в котором применяется EUV-литография.

В сентябре 2017 года компания Intel представила «самообучаемый нейроморфный процессор» Loihi, призванный ускорить работу приложений искусственного интеллекта и расширить область их применения. Теперь же производитель рассказал о втором поколении этой микросхемы и среде программирования Lava с открытым исходным кодом, позволяющей разрабатывать приложения для нейроморфных процессоров.

«Loihi 2 и Lava аккумулируют наработки нескольких лет исследований с использованием Loihi. Наш чип второго поколения работает быстрее, для него проще писать программы, что расширяет возможности его применения в ограниченных по мощности вычислительных системах. Мы открываем исходный код Lava для обеспечения лучшей совместимости программного обеспечения, тестирования и кроссплатформенного взаимодействия в этой области, а также для того, чтобы ускорить вывод продуктов на уровень коммерческой рентабельности», — так описал новинки Майк Дэвис (Mike Davies), директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel (он на видео ниже).


Считается, что нейроморфные вычисления с применением специализированных микросхем, в которых сделана попытка воспроизвести принципы работы биологического мозга, позволят значительно увеличить скорость и энергетическую эффективность ИИ. Речь идет о широком круге задач, возникающих при взаимодействии человека с машиной, включая компьютерное зрение, распознавание голоса и жестов, поиск и оптимизацию. Компания Intel и её партнеры к настоящему моменту уже продемонстрировали некоторые примеры таких разработок — роботизированные руки, нейроморфную искусственную кожу и алгоритм распознавания запахов.

Что касается Loihi 2, улучшения в архитектуре дают возможность работать с новыми классами нейроморфных алгоритмов и приложений, обеспечивая значительное повышение скорости обработки — до 10 раз. Выигрыш в плотность ресурсов достигает 15 раз. Микросхема Loihi 2 изготовлена с использованием предварительной версии техпроцесса Intel 4, в котором применяется EUV-литография.

В настоящее время Intel предлагает участникам сообщества исследователей нейроморфных вычислений INRC в облаке Neuromorphic Research систему Oheo Gulch с одним процессором Loihi 2. Скоро к ней должна добавиться система Kapoho Point с восемью процессорами. Программная платформа Lava Software Framework доступна для бесплатной загрузки на GitHub.

Ранее Intel представила нейроморфную систему мощностью с мозг крысы.

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