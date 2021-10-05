Американский беспилотник провел в воздухе рекордные восемь дней

Беспилотник Vanilla Unmanned одноименной американской компании провел в воздухе восемь дней, 50 минут и 47 секунд. Разработчики говорят, что он побил мировой рекорд по продолжительности полета беспилотного летательного аппарата с двигателем внутреннего сгорания без дозаправки.

Предыдущий рекорд в этой категории тоже принадлежит компании Vanilla Unmanned. В 2017 году ее беспилотник провел в воздухе пять дней и 24 минуты, преодолев более 11 тысяч километров. Он нес различные виды полезной нагрузки, в том числе многоспектральный формирователь сигналов изображения NASA и датчики американского министерства обороны.

Разработчики говорят, что Vanilla Unmanned способен на полеты продолжительностью до десяти дней при полезной нагрузке в 13,6 килограмм. В целом беспилотник может нести до 68 килограмм, но в этом случае он сможет провести в воздухе только несколько дней. По классификации Пентагона, он относится к третьей группе беспилотных авиасистем. В нее входят аппараты массой менее 599 килограмм, летающие на скорости ниже 463 километров в час.

Vanilla Unmanned побил свой рекорд 2 октября. Он провел в воздухе восемь дней, 50 минут и 47 секунд, пролетев более 19,6 тысячи километров. Испытания проходили при участии авиабазы «Эдвардс», и их результаты были внесены на утверждение в качестве официального мирового рекорда продолжительности полета беспилотного летательного аппарата с двигателем внутреннего сгорания без дозаправки.

Абсолютный рекорд по продолжительности полета среди беспилотников как класса принадлежит европейскому псевдоспутнику Zephyr S. Ранее мы писали, что он провел в небе 25 дней, 23 часа и 57 минут. Но Zephyr S во время полета питался от солнечных панелей, которыми покрыта вся верхняя поверхность его крыла и хвостового оперения.

Василиса Чернявцева