Армия США разрабатывает устройство для глубокой очистки мозга во время сна

Устройство контроля сна

Учитывая важность сна в процессе жизнедеятельности человека, армия США выделяет средства на разработку специального устройства, способного контролировать интенсивность работы мозга во время сна.

Как известно, хроническое недосыпание чревато серьезными проблемами для здоровья человека – к примеру, болезнью Альцгеймера. Однако, почему это происходит, остается загадкой. Девять лет назад ученым удалось совершить мощный прорыв, благодаря открытию глимфатической системы. Ее главное предназначение – очистка от образовавшихся токсинов в процессе глубокого сна мозга спиномозговой жидкостью. До сих пор изучение глимфатической системы было возможно лишь с помощью громоздкой аппаратуры МРТ. В связи с этим армия США выделила 2,8 млн. долларов (в первый год исследований) на создание специального носимого устройства в виде компактного головного убора. Реализация проекта поручена группе исследователей из Университета Райса, Хьюстонской методисткой больницы и Медицинского колледжа Бейлора. Устройство представляет собой шапочку, оснащенную датчиками, фиксирующими сигналы мозга, которые затем обрабатываются с помощью специальных алгоритмов. Предполагается, что данное устройство будет также стимулировать более интенсивное прохождение потоков спиномозговой жидкости в мозг. На полученной с помощью датчиков электроэнцефалограмме (ЭЭГ) можно будет отследить электрическую активность мозга, а на реоэнцефалограмме – интенсивность кровотока. Датчики замерят с помощью ультразвуковых импульсов его скорость. Часть этих импульсов – орбитальная сонография – направляется через глазницу. Другие импульсы – доплеровский ультразвук – проходят в мозг сквозь череп. После этого поток спиномозговой жидкости можно будет контролировать, используя транскраниальную электростимуляцию (метод физиотерапии, основанный на применении импульсного тока малой амплитуды) и низкоинтенсивные сфокусированные ультразвуковые импульсы. Первые результаты экспериментов могут быть получены уже через год.