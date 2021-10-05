Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва?

Накануне в Сеть попали документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России. В частности, в отчете говорится о поддержке НКО, признанных в РФ иностранными агентами. В материалах сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду западных ценностей, ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона.

Также предполагается установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. В документе зафиксированы заявки от российских СМИ на получение финансирования со стороны посольства Британии.

"Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют, – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. – В новых документах конкретики еще больше. Тут все: имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых".

Также Захарова перечислила получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России, среди которых портал "Такие дела" и признанная иноагентом "Медиазона". На их финансирование, согласно попавшим в Сеть документам, посольством Британии было выделено 201 млн рублей и 100 тыс. фунтов ежегодно соответственно.

"Что нам скажут на этот счет специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО? Кстати, выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды. Интересно, Русская служба Би-би-си снова не сочтет этот сюжет заслуживающим освещения?" – заключила Захарова.

Эксперты обратили внимание и на то, что за 2018-2019 годы британское посольство профинансировало в общей сложности 35 проектов в России. Объем финансирования составил 2,1 млн фунтов стерлингов, то есть примерно 175 млн рублей по среднегодовому курсу того времени.

"В материалах о финансировании проектов в 2019-2020 годах перечислены основные направления и цели, определенные программным бюджетом министерства иностранных дел и по делам Содружества (Global Britain Fund, GBF). Самым крупным по финансированию направлением является поддержка Великобританией гражданского общества и прав человека в России, под которое традиционно маскируется поддержка общественно-политических инициатив в стране. Данное направление составляет 57% от общей суммы финансирования", – отмечается в анализе "Комитета защиты национальных интересов".

В свою очередь, материалы о финансировании проектов в 2020-2021 годах представлены 20 проектными заявками на общую сумму финансирования со стороны британского МИДа около 760 млн рублей. Здесь среди медиаресурсов, подавших заявки на финансирование, например, представлены СМИ-иноагент "Медиазона" (фигурирует дважды, один проект совместно с другой организацией-иноагентом "Зона права*") и информационный портал "Такие дела".

"Таким образом, можно утверждать, что посольство Великобритании в Москве в течение многих лет целенаправленно оказывает влияние на внутренние дела России. Инструментом выступают финансируемые посольством проекты российских НКО и СМИ, а также зарубежные организации", – делают вывод аналитики.

Однако Лондону этого мало. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна будет использовать свои наступательные кибервозможности для ответа на аналогичные действия со стороны враждебных стран, таких как Россия, пишет The Daily Telegraph. Он также сообщил, что к 2030 году британские власти планируют нанять для этих целей "тысячи хакеров и аналитиков". Национальные кибернетические силы, как он подчеркнул, "поставят Британию в первую линию" стран, обладающих возможностью проводить кибератаки.

"У Лондона есть своя стратегия в отношении Москвы, которая не меняется

даже несмотря на то, что Россия постоянно совершенствует свое законодательство от внешнего вмешательства. Британские программы очень инерционны, их планы носят долгосрочный характер. Кроме того, Лондон считает, что Россия на территории Британии занимается "незаконной деятельностью" и выдает свои действия за ассиметричный ответ", – сказал газете ВЗГЛЯД директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Но британцы прекрасно понимают, что их возможности ограничены российским законодательством, поэтому они используют порой самые экзотические варианты действий. Среди них – провокация с участием эсминца Defender в Черном море. Также есть ряд организаций, курируемых Лондоном, которые специализируются на работе в "серой зоне", например, Bellingcat", – добавил собеседник.

"Также стоит учесть, что после Brexit у Лондона развязаны руки – теперь страны ЕС, выступающие за диалог с Россией, не ограничивают Британию в действиях против нашей страны. Именно по этой причине они ведут себя довольно расковано", – напомнил эксперт.

"Каким может быть ответ Москвы? Во-первых, имеет смысл подумать над сокращением числа британских дипломатов в России. Во-вторых, можно рассмотреть вариант с запретом деятельности "Британского совета", чье представительство в Москве занимается вопросами культуры и образования. Также можно лишить аккредитации журналистов BBC и Guardian, а еще включить Британию в список недружественных стран. Но полностью рвать отношения с Лондоном не стоит. Это не в наших интересах", – полагает Кортунов.

Сенатор Андрей Климов напомнил, что "затраты на противоправное финансирование так называемой несистемной оппозиции, а по сути винтиков зарубежной системы противодействия России, в период наших федеральных выборов оказываются вполне сопоставимыми с нашими собственными официальными затратами на их проведение".

"Важно не забывать, что формы и методы такого рода финансирования весьма разнообразны: от перевода денег на счета нужных Западу людей и организаций до банального нала. От использования электронных кошельков до оказания ставленникам Запада "безвозмездных" услуг, в том числе сугубо бытового характера", – добавил сенатор.

"Правда, сорить деньгами на Западе не принято. Поэтому мелкие сошки в самой России имеют лишь крохи от многомиллиардных антироссийских программ, а большая их часть вообще призвана бороться с собственным Отечеством и нарушать законы РФ "за идею".

Зато антироссийское корыто сытно кормит самих кураторов, их челядь, наиболее маститых и знатных изменников-перебежчиков, особо старательных и беспринципных иноагентов-экстремистов.

Причем, как сетуют те же "западники", по мере "освоения" антироссийских бюджетов немалая часть средств расхищается все теми же борцами на их сугубо личные все возрастающие потребности. По слухам – от 60% и более. Такие вот дела и делишки", – указал Климов.

В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина считает, что России следует жестко отреагировать на действия Лондона, но "помимо внешнеполитических мер здесь необходимы и внутриполитические". Собеседница отметила, что разного рода информационные подделки или же deepfake, производимые в интересах Лондона и Вашингтона, зачастую направлены на молодежь. "Поэтому нашим школьникам и студентам необходимо прививать информационную грамотность и умение фильтровать данные. Они должны отлично знать историю и другие гуманитарные дисциплины, чтобы распознавать ложь, отличать черное от белого", – пояснила Бутина.

"Также необходимы контрмеры во внешней политике. Во-первых, нам следует регулярно показывать примеры западного вмешательства в наши внутренние дела. Сейчас западные НКО говорят: мол, "вмешательство – это плод чьего-то воображения". Но постоянные утечки документов доказывают обратное", – продолжила собеседница.

"Во-вторых, необходимо активнее вводить ограничительные меры против лиц, получающих финансирование из недружественных Москве стран, а также против западных журналистов, работающих в России. Кроме того, сейчас Агентство США по глобальным медиа (USAGM) вовсю проводит семинары по повышению "медийной грамотности" для журналистов в странах СНГ. Вы же не думаете, что американцы и их британские коллеги искренне переживают о судьбе стран постсоветского пространства? На это также следует реагировать", – заключила Бутина.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Рафаэль Фахрутдинов