Несколько причин, почему вашему IPhone 12 нужен чехол

Большинство людей, приобретающих iPhone 12, при попытках продавцов предложить чехол, отказываются от него. По их мнению, продукция компании Эпл и так достаточно защищена и тратиться на ненужные аксессуары они не видят смысла. Однако чехол телефону нужен по нескольким причинам.

Основные плюсы защитных аксессуаров

Использование чехлов позволяет не только создать эффектный внешний вид телефона, но и обладает несколькими достоинствами.

Дополнительная защита

Изначально чехол необходим для защиты смартфона от внешних повреждений. Наверное, любой обладатель мобильного телефона ронял его. Причем делал это не один раз. Из-за этого срок эксплуатации гаджета значительно сокращается. Что касается IPhone 12, то он оборудован защитным стеклом Ceramic Shield, которое является самым прочным на сегодняшний день. Однако задняя панель покрыта все тем же стеклом, что было у предыдущей модели. Выглядит оно хорошо, но может разбиться после единственного падения. По статистике Wookie.UA более 9% владельцев мобильных телефонов разбивают их в первые 12 месяцев использования.

Удобнее лежит в руке

Задняя панель у телефона хотя и матовая, но все равно скользит в руках. Чтобы IPhone было удобнее держать, достаточно правильно подобрать материал чехла. Кроме того, на нем не будут видны следы от пальцев, появляющиеся на стеклянных поверхностях. А качественный чехол плотно сядет на телефон и не увеличит его размеров. Поэтому держать его в руке будет удобно.

Дольше сохраняет свой внешний вид

Как бы бережно пользователь не обращался с телефоном, со временем на нем могут появиться царапины, сколы и прочие следы эксплуатации. Все это портит внешний вид смартфона и перепродать его за хорошие деньги будет намного сложнее. Благодаря чехлу получиться защитить заднюю панель аппарата. А если купить чехол-книжку, то Айфон можно носить даже в кармане с ключами и не бояться, что он повредится.

Делает заднюю панель намного ровнее

Всем поклонникам продукции компании Apple известно, что у Айфонов тыльные камеры являются самыми лучшими и превосходят конкурентов. Но вследствие этого качественная многолинзовая оптика стала выпирать из тонкого корпуса телефонов последнего поколения. Разработчики пытались найти другое решение, но в итоге остановились на этом. Однако такой вариант привел к большому количеству критики и нареканий. При этом, вся проблема решается простым приобретением обыкновенного чехла. Неважно, какой будет материал изделия: силикон, пластик или кожа. В любом случае толщины чехла будет достаточно для того, чтобы задняя панель смартфона превратилась в ровную поверхность. А вырез для камеры полностью повторяет форму фотоблока, поэтому ничего не будет мешать съемке.

Дополнительный карман

Все Айфоны уже много лет поддерживают систему бесконтактных платежей с помощью приложения ApplePay. Это позволяет забыть про банковские карты и не носить кошелек с собой. А если какие-то карты все равно нужно иметь под рукой (например, карты лояльности некоторых магазинов нельзя добавлять в приложение), то для этого можно приобрести чехол, оснащенный несколькими кармашками. Обычно такие защитные аксессуары выполнены в виде книжки с открывающейся обложкой. Однако в последнее время популярностью стали пользоваться бамперы с кармашками на задней стороне.

Таким образом, чехлы – это не только защита IPhone 12. Они справляются и с другими важными задачами. Чехлы придают телефонам индивидуальный внешний вид и позволяют делать их более функциональными.