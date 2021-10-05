В РКК "Энергия" заявили, что стоимость МКС оценивается в $150 млрд

Из этой суммы реальных денег затрачено только 10%, отметили в корпорации

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стоимость Международной космической станции (МКС), согласно независимым оценкам, на сегодняшний день составляет порядка $150 млрд. Об этом заявил в понедельник генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" член-корреспондент РАН Владимир Соловьев на конференции "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы" в Институте космических исследований РАН.

"МКС - грандиозное сооружение, оценивают где-то в $150 млрд независимые эксперты стоимость этой станции <...> Из этих $150 млрд реальных денег затрачено только 10%. Что касается возможностей по использованию, то за российской стороной записано 30% возможностей исследований. Это хорошее соотношение: 10% потратили - 30% можно получать", - сказал он.

Соловьев также отметил, что, к сожалению, возможности проведения научных исследований на российском сегменте ограничены, в том числе из-за количества научной аппаратуры. "Сейчас оценивается масса научного оборудования на российском сегменте около 7 тонн. У американцев, если мне не изменяет память, на порядок больше - около 60 тонн научного оборудования", - уточнил генконструктор.