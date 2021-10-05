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Российская газета

Китайская 155-мм PLZ-52 будет конкурировать с лучшими западными САУ

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Источник изображения: rg.ru

Наряду с различными типами колесных самоходных артиллерийских установок в Китае продолжают предлагать на экспорт и гусеничные САУ. Так, на недавно закончившемся международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021 в Чжухае была продемонстрирована 155-мм PLZ-52.

Эта боевая машина является дальнейшим развитием уже известной и находящейся на вооружении Алжира, Бангладеш, Кувейта и Саудовской Аравии PLZ-45.

Основное отличие заключается в орудии с длиной ствола в 52 калибра. Эта мера позволила значительно повысить максимальную дальность стрельбы активно-реактивным осколочно-фугасным снарядом с 39000 до 53000 метров.

Имеются боеприпасы с лазерным и спутниковым наведением.

Также повышена скорострельность - с пяти до восьми выстрелов в минуту. Прицельная система снабжена лазерным дальномером, тепловизионным прибором. В распоряжении экипажа - современные средства навигации и связи.

На башне для поражения воздушных и наземных целей установлен 12,7-мм пулемет.

Броня защищает экипаж в составе четырех человек от огня стрелкового оружия и осколков мин и снарядов. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч.

Как считают военные эксперты, PLZ-52 может успешно конкурировать с лучшими западными самоходками.


Алексей Брусилов

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Страны
Алжир
Бангладеш
Китай
Кувейт
Саудовская Аравия
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