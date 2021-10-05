Герои фильма "Вызов" по сюжету будут спасать космонавта Новицкого

Режиссер проекта Клим Шипенко отметил, что адаптировал сценарий под участников съемок - профессиональных космонавтов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Героя, которому по сюжету кинопроекта "Вызов" требуется помощь, сыграет космонавт Олег Новицкий, его коллеги - Антон Шкаплеров и Петр Дубров также примут участие в съемках. Об этом сообщил в понедельник режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции ТАСС, организованной по видеосвязи.

"Антон [Шкаплеров] будет играть одного космонавтов, который помогает персонажу Юлии [Пересильд] спасать товарища, которому нужна помощь - Олега Новицкого. И Петр Дубров тоже будет участвовать "в спасении", - рассказал режиссер.

Шипенко отметил, что адаптировал сценарий под участников съемок - профессиональных космонавтов. "Когда я узнаю, кто кого будет играть, я смотрю на актеров, в данном случае - на космонавтов, думаю: вот у него есть такие черты, ему хорошо сыграть такого человека", - пояснил он.

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров признался, что подготовка к съемкам дается непросто. "Есть сценарий, который Клим периодически меняет, чем усложняет мою роль, - заметил он. - Приходится учить роль, я никогда этим не занимался. Это не стихотворения, которые мы учили в школе, а проза. Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам".

Актриса Юлия Пересильд, которой предстоит сыграть главную роль, назвала "больным вопросом" возможные изменения во внешности в условиях невесомости. "Конечно, мы об этом много думали. У нас есть какие-то лайфхаки от космонавтов. Но, с другой стороны, невесомость есть невесомость, и что-то мы не сможем изменить. Поэтому, дорогие зрители, вы увидите меня на Земле в моем обличии, а там уж потерпите", - пошутила она.

О проекте

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.