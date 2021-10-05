Руководитель полета сообщил о технических неполадках на МКС

На Международной космической станции (МКС) выявлен ряд технических неполадок, мешающих нормальной эксплуатации ее российского сегмента. Об этом 4 октября на конференции «Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы» сообщил руководитель полета сегмента станции, замгенконструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

«Есть уже много всяких неприятностей, которые, прямо скажем, мешают нормально эксплуатировать российский сегмент», — цитирует его «Интерфакс».

30 сентября NASA опровергло повреждение панели радиаторов на МКС.

«Повреждения на панели радиаторов не новые и описаны еще в техническом докладе в 2012 году. Станция продолжает работать в штатном режиме», — отметили тогда в ведомстве.

4 октября сообщалось, что к полету на МКС утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Запуск корабля «Союз МС-19» на МКС с кинематографистами запланирован на 5 октября в 11:55 мск.