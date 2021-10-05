МНО Литвы подписало контракт на закупку дополнительной партии штурмовых винтовок G-36

ЦАМТО, 4 октября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы 30 сентября подписало с немецкой компанией Heckler und Koch GmbH новый контракт на закупку дополнительных штурмовых винтовок G-36.

Общая стоимость контракта составляет 19 млн. евро (без НДС). Поставки будут выполнены в течение 2022-2023 гг.

Как заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, программа по оснащению Вооруженных сил Литвы современным вооружением продолжается.

По его словам, технические и тактические параметры G-36 соответствуют требованиям ВС страны и гарантируют, что надежное применение оружия будет обеспечено в различных тактических условиях на своей территории и за рубежом.

Винтовки G-36 закупаются для поддержания существующего потенциала Вооруженных сил Литвы, а также замены устаревших образцов стрелкового оружия.

В настоящее время G-36 под патрон калибра 5,56 мм x 45 мм производства Heckler & Koch GmbH является основным стрелковым оружием Вооруженных сил Литвы.

Как сообщал ЦАМТО, G-36 стала штатным вооружением ВС Литвы в 2007 году, когда был подписан первый контракт с Heckler & Koch. В августе 2016 МНО Литвы подписало новый контракт стоимостью 12,5 млн. евро на поставку винтовок G-36 и 40-мм гранатометов HK269. Их поставка была выполнена в 2017 году. В 2018 году была приобретена еще одна партия G-36 стоимостью 11 млн. евро (12,6 млн. долл.).