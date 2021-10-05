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РИА Новости

Атомная подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ.
Источник изображения: РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Атомная подлодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые запустила ракету "Циркон" из-под воды, сообщили в Министерстве обороны.

Стрельба производилась с глубины 40 метров в акватории Белого моря по условной цели в Баренцевом море. В ведомстве отметили, что полет полностью проходил по заданной траектории.

Накануне ракету с этой же субмарины запустили из надводного положения.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
К-132 Иркутск
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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