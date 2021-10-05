Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии

В Австралии продемонстрировали первую полномасштабную мишень, копирующую облик российского танка Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Компания GaardTech в конце минувшего месяца поместила фотографию этого образца на своей странице в Twitter и охарактеризовала его как "роботизированный противник 5-го поколения".

По всей видимости, макет еще не совсем закончен, так как отсутствуют некоторые детали, характерные для настоящей боевой машины, например панорамный прицел командира и дистанционно-управляемый пулемет, установленный на крыше башни.

Когда макет "четырнадцатого" будет доведен до ума, его как обычно установят на колесную радиоуправляемую платформу, оборудуют устройствами, создающими тепловую заметность. Так ранее было сделано на имитации зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 "Шилка", ее презентовали в начале сентября, обнародовав в Сети видеоролик, снятый через тепловизор, находящийся на борту беспилотного летательного аппарата.

GaardTech изготавливает для армии фальшивые зенитные ракетные комплексы "Квадрат" (SA-6), танки Т-80БВ, Т-80У и Т-72М1, боевые машины пехоты БМП-3.

Что же касается Т-14 "Армата", то в прошлом году уже демонстрировались их "плоские" 2D мишени. Кроме них на полигонах местные военные упражняются в стрельбах по "Т-90С", "БМП-1" и "БТР-80".

Интересно, что австралийцы собираются, судя по официальным заявлениям, противостоять КНР, в то же время в качестве учебного противника применяют макеты техники, которая никогда не состояла на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

В настоящее время в Австралии идет интенсивное перевооружение армии, сообщалось о закупке партии танков M1A2 SEPv3 Abrams, уже получены германские бронетранспортеры Boxer, проводят оценочные испытания зарубежных боевых машин пехоты, существуют планы приобретения 155-мм самоходных артиллерийских установок.

#ATDU hosted Mr Steen Bisgaard from @GuaardTech in Australia.

Steen is the founder of GuaardTech, providing life size 2D and 3D robotic vehicle targets. #SASC QMSI and soldiers from #AJAX assembled a T-80 & SA-6 with the intention of conducting Live Firing trials this Autumn pic.twitter.com/UTwiZkrCCD — FutureArmourLab (@ArmourLab) July 30, 2021

Thermal sensors are prolific on the battle space, and training operators to use the correct optic in a cluttered battle space is critical.

Thermal footage of a @GaardTech ZSU-23/4 robotic enemy vehicle. pic.twitter.com/NdV4vTpMdC — GaardTech (@GaardTech) September 3, 2021

Алексей Моисеев