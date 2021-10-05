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Российская газета

Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии

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Источник изображения: GaardTech / twitter.com/GaardTech

В Австралии продемонстрировали первую полномасштабную мишень, копирующую облик российского танка Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Компания GaardTech в конце минувшего месяца поместила фотографию этого образца на своей странице в Twitter и охарактеризовала его как "роботизированный противник 5-го поколения".

По всей видимости, макет еще не совсем закончен, так как отсутствуют некоторые детали, характерные для настоящей боевой машины, например панорамный прицел командира и дистанционно-управляемый пулемет, установленный на крыше башни.

Когда макет "четырнадцатого" будет доведен до ума, его как обычно установят на колесную радиоуправляемую платформу, оборудуют устройствами, создающими тепловую заметность. Так ранее было сделано на имитации зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 "Шилка", ее презентовали в начале сентября, обнародовав в Сети видеоролик, снятый через тепловизор, находящийся на борту беспилотного летательного аппарата.

GaardTech изготавливает для армии фальшивые зенитные ракетные комплексы "Квадрат" (SA-6), танки Т-80БВ, Т-80У и Т-72М1, боевые машины пехоты БМП-3.

Что же касается Т-14 "Армата", то в прошлом году уже демонстрировались их "плоские" 2D мишени. Кроме них на полигонах местные военные упражняются в стрельбах по "Т-90С", "БМП-1" и "БТР-80".

Интересно, что австралийцы собираются, судя по официальным заявлениям, противостоять КНР, в то же время в качестве учебного противника применяют макеты техники, которая никогда не состояла на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

В настоящее время в Австралии идет интенсивное перевооружение армии, сообщалось о закупке партии танков M1A2 SEPv3 Abrams, уже получены германские бронетранспортеры Boxer, проводят оценочные испытания зарубежных боевых машин пехоты, существуют планы приобретения 155-мм самоходных артиллерийских установок.



Алексей Моисеев

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1 комментарий
№1
05.10.2021 08:47
Казалось бы, где Т-14, а где Австралия?!
0
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