Arleigh Burke: их уже семьдесят

Американский флот пополнился ещё одним эсминцем. Сегодня, 4 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что на верфи Bath Iron Works, расположенной в городе Бат (штат Мэн), состоялась торжественная церемония крещения корабля Carl M. Levin.

USS Carl M. Levin (DDG 120) станет 70-м эсминцем типа Arleigh Burke в составе ВМС США. Корабль получил имя в честь экс-сенатора Карла Левина, в течение 36 лет представлявшего в сенате штат Мичиган, а также возглавлявшего профильный сенатский комитет по вооружённым силам.

Церемония крещения эсминца Carl M. Levin Источник изображения: defence-blog.com

Карл Левин участвовал в церемонии закладки корабля в 2019 году, но не дожил до момента введения его в строй. Вместо него церемониальную бутылку шампанского о борт эсминца разбили его дочери. USS Carl M. Levin построен в модификации Flight IIA: Technology Insertion — переходной версии к следующему поколению Flight III.

Эсминцы типа Arleigh Burke строятся уже три десятилетия и при этом остаются одними из самых высокотехнологичных боевых кораблей в мире. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, на каждом из эсминцев расположен ангар для одного или двух вертолётов (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль).