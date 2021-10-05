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ЦАМТО

Расходы на оборону Эстонии в 2022 ф.г. составят 748 млн. евро

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Членство в НАТО требует полной унификации вооружений и техники. Фото со страницы ВС Эстонии в Facebook
Членство в НАТО требует полной унификации вооружений и техники. Фото со страницы ВС Эстонии в Facebook.

ЦАМТО, 4 октября. Утвержденные правительством расходы на оборону в госбюджете Эстонии на 2022 ф.г. возрастут до 748 млн. евро (рост на 103 млн. евро), что составляет 2,31% от прогнозируемого ВВП.

Как сообщается в пресс-релизе эстонского оборонного ведомства, министр обороны Калле Лаанет заявил, что "благодаря экономическому росту и политическому консенсусу самый крупный оборонный бюджет в истории страны гарантирует более быстрое заполнение существующих пробелов в боевых возможностях, что укрепит безопасность Эстонии".

Новый оборонный бюджет включает расходы, связанные с союзническими обязательствами, программой инвестиций в оборону и развитием новых возможностей вооруженных сил.

В дополнение к финансированию из госбюджета, значительные суммы были сэкономлены за счет оборонных реформ, которые будут перенаправлены на развитие боевого потенциала. В ближайшие годы планируется продолжить реформу кадров при одновременном объединении услуг по ремонту и техническому обслуживанию техники, а также усовершенствованию логистики. Реформы помогут создать более реалистично укомплектованные боеспособные подразделения.

В части приобретения новой военной техники заявлено, что планируется закупка реактивных систем залпового огня. Вскоре будет подписано соглашение стоимостью 46 млн. евро на приобретение противокорабельных ракет. Кроме того, 25 млн. евро будет выделено на закупку крупнокалиберных боеприпасов и такая же сумма – на покупку колесной техники. В 2022 ф.г. будут закуплены самоходные артиллерийские установки на сумму 15 млн. евро и завершена поставка половины заказанных ББМ CV-90 (общая стоимость проекта составляет 36 млн. евро), будет построено новая штаб-квартира Сил обороны страны.

Отмечается, что в текущем году была проведена большая работа по обновлению долгосрочного плана по финансированию сектора обороны на последующие годы. Новый "План развития национальной обороны на 2022-2031 гг." планируется утвердить в октябре.

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Страны
Эстония
Проекты
CV-90
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