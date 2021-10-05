Балтфлот отработает оборону побережья под Калининградом

Дивизионы противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота отрабатывают нанесение ракетного удара по кораблям условного противника на побережье Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, тактическое учение ракетчиков проводится в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. Цель тернировки - совершенствование навыков при обнаружении надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях.

Высокая мобильность и дальнобойность - особенности ракетных комплексов. "Бастион", способный обеспечить защиту побережья протяженностью более 600 километров с расстояния 200 километров от берега, можно полностью развернуть с марша на боевых позициях и подготовить к стрельбе за пять минут.

"Бал", также способный быстро менять позиции и начинать стрельбу, может поражать цели на расстоянии до 120 километров при самых неблагоприятных погодных условиях, днем и ночью.

На флотских полигонах боевые расчеты отрабатывают способы размещения техники на различных позициях. Им нужно выйти на позиции, развернуть комплексы, провести электронные пуски и сменить боевой порядок и местоположение после применения оружия.

Учения продлятся до конца недели. В них задействовано более ста военнослужащих и десять единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Светлана Песоцкая (Калининград)