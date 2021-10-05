SAFE Boats построит катера Mark VI для ВМС Украины

ЦАМТО, 4 октября. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США подписало с компанией SAFE Boats International дополнительный контракт на разработку рабочего проекта, постройку, оснащение, ввод в строй и обучение экипажей шести патрульных катеров класса Mark VI (MK VI) для ВМС Украины.

Как сообщило Минобороны США, стоимость оплаченного за счет средств программ укрепления потенциала стран-партнеров (Building Partner Capacity, BPC) и "Иностранное военное финансирование" (FMF) контракта составила 84,254 млн. долл. Соглашение содержит опцион на поставку двух дополнительных катеров.

Работы будут выполняться на предприятиях в Такоме (шт.Вашингтон, 63,2%), Бремертоне (шт.Вашингтон, 18,7%) и Фриланде (шт.Вашингтон, 18,1%.). Как планируется, поставки по базовому контракту будут завершены в марте 2025 года. В случае реализации опциона, еще два катера будут построены в Такоме (шт.Вашингтон, 78,8%) и Бремертоне (шт.Вашингтон, 21,2%) к марту 2026 года.

Для оплаты данного контракта использованы 43,706 млн. долл. за счет Фонда помощи обеспечения безопасности Украины программы BPC на 2020 ф.г. и 40,547 млн. долл. средств FMF на 2021 ф.г.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 16 патрульных катеров Mark VI, 32 креплений для систем вооружения MSI Seahawk A2, 16 акустических излучателей большой дальности LRAD (Long-Range Acoustic Device), 40 ед. 30-мм АУ МК44, а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 600 млн. долл.

МО США 31 декабря 2020 года заключило с SAFE Boats International контракт стоимостью 19,969 млн. долл. на закупку материалов с длительными сроками изготовления, планирование и подготовку к началу строительства первых двух патрульных катеров Mark VI для ВМС Украины. Контракт должен быть выполнен к декабрю 2022 года.

Катера Mark VI длиной 25,8 м оснащаются двумя дизельными двигателями MTU 16V2000 M94, приводящими в движение водометные движители Hamilton HM651. Максимальная скорость – более 35 узлов, дальность плавания – не менее 600 морских миль. Катер оснащен 18-ю амортизирующими сиденьями для экипажа и группы сопровождения (пять в рубке и 13 в реконфигурируемом боевом отделении).