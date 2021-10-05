"Это не сенсация, это шок". Эксперт об испытаниях ракеты "Циркон" с АПЛ

Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.

О чем говорят успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки, объяснил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Российский Военно-морской флот впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Как сообщает Минобороны, стрельба была произведена по условной морской цели в Баренцевом море, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.

В прошлом году, а также в июле текущего года сообщалось об успешных запусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" способна осуществлять длительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы на тяге собственного двигателя и поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Ее максимальная скорость – около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду).

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал испытания.

"Это первое испытание с подлодки действительно гиперзвуковой ракеты. Американцы говорят, что они уже испытали гиперзвук, но на самом деле это было испытание сверхзвуковой ракеты. А наши испытания – это гиперзвуковая ракета со скоростью более 7 Махов, с дальностью, которая превышает общепринятое представление о средней дальности ракет. Это уже в бо́льшей степени стратегическая ракета, которая способна поражать на больших расстояниях. Это имеет принципиальное значение. Поскольку пуск "Циркона", предположим, из Черного моря способен контролировать все пространство Средиземного моря. А удар настолько эффективный, что достаточно одной ракеты для уничтожения тяжелого крейсера или авианосца", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, нынешние испытания по своему значению можно сравнить с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

"Это даже не сенсация, это шок достаточно сильный, который, я уверен, отразится на политическом соотношении сил и на глобальной военно-политической обстановке. Это не рядовое испытание ракеты, это не рядовое испытание образца нового вида техники. Это решительные коррективы в мировом стратегическом балансе, нивелирующие американское превосходство в военно-морских силах, которые они пытались развивать, создавая огромный флот крылатых ракет морского базирования. Это во многом нивелирует усилия 30-40 лет военного строительства США на море", – сказал Алексей Подберезкин.