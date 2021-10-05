Войти
РИА Новости

"Это не сенсация, это шок". Эксперт об испытаниях ракеты "Циркон" с АПЛ

864
0
0
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

О чем говорят успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки, объяснил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Российский Военно-морской флот впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Как сообщает Минобороны, стрельба была произведена по условной морской цели в Баренцевом море, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.

В прошлом году, а также в июле текущего года сообщалось об успешных запусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" способна осуществлять длительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы на тяге собственного двигателя и поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Ее максимальная скорость – около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду).

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал испытания.

"Это первое испытание с подлодки действительно гиперзвуковой ракеты. Американцы говорят, что они уже испытали гиперзвук, но на самом деле это было испытание сверхзвуковой ракеты. А наши испытания – это гиперзвуковая ракета со скоростью более 7 Махов, с дальностью, которая превышает общепринятое представление о средней дальности ракет. Это уже в бо́льшей степени стратегическая ракета, которая способна поражать на больших расстояниях. Это имеет принципиальное значение. Поскольку пуск "Циркона", предположим, из Черного моря способен контролировать все пространство Средиземного моря. А удар настолько эффективный, что достаточно одной ракеты для уничтожения тяжелого крейсера или авианосца", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, нынешние испытания по своему значению можно сравнить с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

"Это даже не сенсация, это шок достаточно сильный, который, я уверен, отразится на политическом соотношении сил и на глобальной военно-политической обстановке. Это не рядовое испытание ракеты, это не рядовое испытание образца нового вида техники. Это решительные коррективы в мировом стратегическом балансе, нивелирующие американское превосходство в военно-морских силах, которые они пытались развивать, создавая огромный флот крылатых ракет морского базирования. Это во многом нивелирует усилия 30-40 лет военного строительства США на море", – сказал Алексей Подберезкин.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
05.10.2021
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки, испытания прошли успешно - Минобороны РФ
30.08.2021
"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
18.01.2021
Важнейшие успехи российского ОПК в 2020 году
08.06.2020
Старт с самолета: в РФ нашли новый способ запускать ракеты
05.10.2016
В США назвали самое опасное оружие российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 12:32
  • 69
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 05.10 11:11
  • 3
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 09:56
  • 13
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 05.10 02:29
  • 10
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 22:53
  • 158
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение
  • 04.10 09:59
  • 5
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 04.10 08:59
  • 2
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский