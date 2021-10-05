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Российская газета

NI: Запуск "Циркона" с подлодки может стать настоящим прорывом

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The National Interest объяснил, почему запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подлодки может стать прорывом. Еще ни одна стране в мире не осуществляла подводный пуск подобных ракет.


Издание The National Interest оценило испытания "Циркона" с борта подлодки. Особое внимание автора Криса Осборна привлек не первый надводный пуск, а второй, из подводного положения, запланированный на ноябрь.

Россия может стать первой страной в мире, запустившая гиперзвуковую ракету из-под воды. Это откроет новые перспективы и дополнительные тактические возможности для атак с моря.

"Подводные лодки могут запускать высокоскоростные крылатые ракеты, такие как американские "Томагавки" или российские "Калибры", которые летят со скоростью более 800 километров в час", - поясняет обозреватель. - "Ударное оружие, способное двигаться на гиперзвуковых скоростях, представляет собой совершенно новое измерение внезапного нападения. Оружие морского базирования, способное двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, с гораздо большей вероятностью сможет преодолеть вражеские системы ПВО или уклониться от них".

Кроме того, эксперт обратил внимание на недавнее заявление научного руководителя ЦНИИ "Электроприбор" Владимира Пешехонова о том, что по ряду параметров российские подлодки превосходят американских конкурентов.

"Ссылка на оптоволокно и перископную технологию представляется значимой, так как ударные подводные лодки ВМС США класса Block III Virginia и атомные подводные лодки ВМС России класса Columbia оснащаются оптоволоконной связью. Это сетевой прорыв, который позволяет вести наблюдение в перископ из целого ряда мест по всей подводной лодке, без необходимости вести наблюдение непосредственно под верхней частью судна у поверхности", - пишет автор.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Циркон-С 3М22
Компании
Электроприбор
Проекты
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