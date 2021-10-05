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Российская газета

Американские катера Mk VI станут тяжелым бременем для ВМС Украины

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Сторожевой катер Mk VI
Сторожевой катер Mk VI.
Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

На американских верфях началось строительство шести скоростных сторожевых катеров Mk VI для последующей поставки на Украину. Контракт, финансируемый правительством США, должен быть выполнен к марту 2025 года.

Однако эксперты считают, что патрульные катера приведут не к усилению "москитного флота" в Азовском море, а лишь подорвут военный бюджет Украины. Причинами могут стать маломощное вооружение и чрезмерно высокие расходы на обслуживание катеров. Данное обстоятельство, как сообщает неофициальный блог Центра АСТ, привело к тому, что ВМС США до конца года намерены избавиться от полученных в 2015-2018 годах 12 катеров Mk VI.

Цельноалюминиевый катер Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 метра, ширину 6,2 метра и осадку 1,2 метра. Два дизельных двигателя способны разгонять катер до 45 узлов или 83 километров в час. Дальность плавания - 690 миль. Экипаж катера состоит из 10-11 человек. Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk-38 и шесть 12,7-мм пулеметов. Возможна также установка ракет Griffin или Hellfire.

В сценариях ведения боевых действий против "стран-конкурентов" катера Mk VI американскими флотоводцами были сочтены не слишком нужными.

"Даже при условии бесплатной передачи самих катеров, "очень высокая стоимость их обслуживания", оказавшаяся обременительной даже для ВМС США, сама по себе может создать для ВМС Украины огромную проблему", - отмечают эксперты.

Отметим, что сейчас на вооружении ВМС Украины находится семь катеров типа "Гюрза-М", которые оказались практически бесполезны в прибрежной морской зоне. Так как пушки катера не могут вести эффективный огонь без использования противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля. В ноябре 2018 года катера "Бердянск" и "Никополь" в ходе инцидента в Керченском проливе оказались задержаны российскими пограничниками. В 2019 году их передали украинской стороне.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
Москит
Проекты
58150 Гюрза
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