На верфи Fincantieri в Муджиано состоялся спуск на воду третьего корвета для ВМС Катара

ЦАМТО, 4 октября. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 30 сентября на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии технического спуска на воду третьего корвета класса "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), "Аль Хор" (Al Khor).

Корветы заказаны Министерством обороны Катара в рамках национальной программы модернизации катарского флота.

Церемонии была проведена в ограниченном формате из-за ограничений в связи с пандемией COVID-2019. Планируется, что поставка корвета заказчику будет выполнена в 2022 году.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для строительства головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в июле 2018 года, спуск на воду состоялся в феврале 2020 года. Как планируется, он будет передан заказчику до конца 2021 года.

Головной патрульный корабль OPV (Offshore Patrol Vessel) был спущен на воду в феврале 2019 года, второй – в июне 2021 года.

Как заявлено, корвет класса "Аль-Зубарах" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых операциях. Длина корвета составляет около 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Корвет оснащается комбинированной силовой установкой типа CODAD, максимальная расчетная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту могут быть размещены 112 человек, предусмотрены места для шлюпок RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на один вертолет NH90. Предположительно, в состав вооружения войдут 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.