«Супераллигатор» за миллиард

Модернизированные вертолёты Ка-52М будут стоить, как истребители Су-30СМ. Вчера, 4 октября, газета «Известия» сообщила о том, что Минобороны РФ согласовало цену на первые образцы вертолёта Ка-52М.

По данным «Известий», Минобороны РФ уже подписало с подрядчиками контракт на поставку 30 вертолётов Ка-52М. Модернизированные машины с улучшенной оптикой, радаром и дальнобойным оружием завершают испытания и готовятся к поступлению на вооружение.

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» Источник изображения: rhc.aero

Первые модернизированные Ка-52М будут стоить по 1 млрд 75 млн рублей, но это цена «голого» вертолёта — в неё не входят боеприпасы, наземное оборудование и запчасти. Фактически Ка-52М по стоимости приближается к многоцелевым истребителям Су-30СМ (1 млрд 187 млн рублей). В то же время «Супераллигатор» намного дешевле Су-35С (2 млрд 287 млн рублей) и Су-57 (более 3 млрд рублей).

Инфографика с техническими характеристиками Ка-52М Источник изображения: iz.ru

Ка-52 «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолёт, разработанный ОАО «Камов» в 90-е годы. «Аллигатор» предназначен для уничтожения бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолётов противника в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание на взаимодействующие вертолёты и командные пункты сухопутных войск, огневую поддержку десанта, а также вести патрулирование и сопровождение военных колонн.