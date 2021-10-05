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ТАСС

Контрольная проверка сил началась на Черноморском флоте

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Корабль Черноморского флота ВМФ России
Корабль Черноморского флота ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова оценят качество работы подразделений флота по итогам летнего периода обучения

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Проверка сил Черноморского флота (ЧФ) началась по итогам летнего периода обучения, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.

"В соединениях и воинских частях Черноморского флота, дислоцированных на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, началась контрольная проверка за летний период обучения", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в ходе проверки, которая проходит под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, оценят качество организации боевой подготовки и слаженность работы подразделений флота, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.

Военнослужащие будут задействованы в двусторонних тактических учениях, в рамках которых командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою.

По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи как в наступлении, так и в обороне.

Добавляется, что контрольная проверка сил Черноморского флота за летний период проводится по утвержденному плану подготовки на 2021 год.

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Проекты
Военные учения
ЧФ
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