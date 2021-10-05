Эти ракетные комплексы трудно опознать, выследить и уничтожить, благодаря чему по показателям живучести они превосходят ракеты шахтного базирования.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали крупномасштабные учения в центре страны в Свердловской области.

«В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники», - сообщило Министерство обороны, отметив, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командования и офицеров управления РВСН.

«В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, - отметило военное ведомство. - В рамках учений будет проинспектировано состояние боевой подготовки, пройдет оценка возможностей вооружения и спецтехники. Комиссия командования РВСН оценит возможности Тагильского соединения с учетом перевооружения».

Не понятно, проводятся ли данные учения в рамках более крупных плановых маневров РВСН, пишет американское издание The National Interest.

У МБР «Ярс» имеется цифровая инерциальная навигационная система. Для перевода в положение готовности к пуску комплексу требуется всего семь минут. Российские ракетные войска в последние десятилетия все чаще отдают предпочтение мобильным дорожным комплексам.

Эти ракетные комплексы трудно опознать, выследить и уничтожить, благодаря чему по показателям живучести они превосходят ракеты шахтного базирования.

В российской военной стратегии дорожно-мобильные МБР рассматриваются как ключевой источник стратегического дублирования, который является дополнительным и весьма живучим средством сдерживания и устрашения в случае возникновения крупного ядерного конфликта, цитирует Иносми американское издание.