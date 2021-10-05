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Российская газета

Первый пуск "Циркона" с подводной лодки сняли на видео

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Минобороны РФ опубликовало видео первого испытательного пуска гиперзвуковой ракеты циркон с подводной лодки.

В роли испытательного стенда выступила АПЛ Северного флота "Северодвинск", головной корабль проекта "Ясень". Этим субмаринам предстоит стать носителями гиперзвуковых ракет. Пуск был произведен в Баренцевом море ночью из надводного положения по условной морской цели. Данные объективного контроля показали, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, условная цель была поражена.

Испытательная стрельба признана успешной, до конца года "Северодвинску" предстоит еще раз выстрелить "Цирконом" - теперь из-под воды.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
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