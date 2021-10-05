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Известия.ru

Минобороны РФ опубликовало видео первых испытаний ракеты «Циркон»

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Министерство обороны России обнародовало видео запуска ракеты «Циркон», первые испытания которой прошли 4 октября с атомной подлодки «Северодвинск».


Как сообщили в военном ведомстве, испытания признаны успешными. Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

19 июля в министерстве обороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Подчеркивалось, что в ходе испытаний ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики, скорость полета составила 7 Махов (это более 8,5 тыс. км/ч), дальность — свыше 350 км.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» сюда входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
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