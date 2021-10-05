Космические войска отмечают свой профессиональный праздник

Именно в этот день 4 октября в 1957 году состоялся запуск первого в мире искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной.

Контроль за его полетом выполняли военные расчеты отдельных командно-измерительных комплексов.

Сегодня все они входят в Главный испытательный космический центр имени Германа Титова Космических войск ВКС России. Имя второго космонавта планеты центр носит потому, что Герман Степанович после полета в космос служил в военно-космических силах. Был первым заместителем начальника Главного управления космических средств Минобороны СССР. Дослужился до генерал-полковника.

Центр предупреждения о ракетном нападении хоть и находится на небольшом удалении от суетной столицы — объект полностью секретный и от посторонних глаз скрыт. Просто так туда не попасть. Как будто свой отдельный мир, утопающий в лесистой зелени. По незнанию можно предположить, что здесь разместился какой-то подмосковный дом отдыха, оставшийся еще с советских времен. Если бы не приковывающие к себе взгляды огромные белые шары, рассказывает МК.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) стоит на вооружении Космических войск и функционирует в интересах информационного обеспечения решения задач сдерживания от нанесения ракетных ударов по Российской Федерации, а также повышения эффективности ответных действий Вооруженных сил России.

Если говорить не строгим военным языком, то это космические «глаза и уши» нашего с вами ракетного щита. Главная задача – засечь старт баллистических ракет супостата, увидеть угрозы, исходящие из ближнего космоса и предупредить кого надо.

В режиме постоянного боевого дежурства система предупреждения о ракетном нападении получает траекторные данные о летящих в нашу сторону ракетах и боеголовках и передает эту информацию на пункты государственного и военного управления. Эта информация крайне необходима для системы противоракетной обороны столицы, задача которой – отразить ракетную атаку.

Еще одна важная задача СПРН — выдача данных о космических объектах для российской системы контроля космического пространства.

Контроль позиционных районов старта баллистических ракет с территории любого государства в реальном масштабе времени осуществляется с использованием группировки космических аппаратов преудпреждения о ракетном нападении. Это так называемый космический эщелон СПРН, развитие которого, как рассказали военные, связано с созданием Единой космической системы (ЕКС).

В рамках совершенствования космического эшелона активно ведется наращивание орбитальной группировки ЕКС. В мае 2020 года запущен четвёртый космический аппарат этой системы. Завершение создания Единой космической системы обеспечит глобальный контроль поверхности земного шара на предмет угрожающих нам стартов баллистических ракет.