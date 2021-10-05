Российские мотострелки в ходе учения уничтожили "диверсантов" в горах Таджикистана

Военнослужащие готовят к полету беспилотный летательный аппарат (БЛА) во время учений.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы условного противника в горах Таджикистана, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).

"На полигоне Ляур разведчики, используя современные средства разведки и наблюдения, такие, как "Соболятник", "Фара-ВР", выполнили поиск и блокирование с господствующих высот района расположения незаконного вооруженного формирования. Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу", - говорится в сообщении.

Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

Также в ходе учения военнослужащие отработали нормативы по специальной, медицинской, тактической, огневой подготовкам, преодолению препятствий на специальной психологической полосе, уточняет округ.