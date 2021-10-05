В составе российской орбитальной группировки более 160 космических аппаратов

Орбитальная группировка РФ на данный момент состоит из более чем 160 космических аппаратов (КА).

Об этом сообщил начальник штаба Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С. Титова полковник Роман Винокуров.

«В составе орбитальной группировки КА России сегодня - более 160 космических аппаратов, из которых около 70% находится на управлении нашего центра», - сказал Винокуров в интервью газете «Красная звезда».

Орбитальную группировку составляют космические аппараты связи, навигации, топогеодезического и метеорологического назначения, дистанционного зондирования Земли и мониторинга состояния на ее поверхности, научного и социально-экономического назначения.

«В зависимости от предназначения и решаемых задач спутники орбитальной группировки располагаются на различных орбитах и функционируют на высотах от 200 до 40 тыс. километров. Для управления каждым типом космического аппарата в Главном центре успешно применяются свыше 80 типов радиотехнических средств различного назначения», - отметил Винокуров.

По его словам, «отдельного внимания заслуживают космические аппараты, функционирующие на геостационарной орбите, которые предназначены для организации непрерывной и глобальной связи».

Группировка в настоящее время развернута в полном составе, она активно переоснащается на новейшие космические аппараты с увеличенным сроком активного существования, созданные с использованием отечественной элементной базы.

Винокуров также добавил, что «данные космические аппараты оснащены бортовой аппаратурой, излучающей не только сигналы с частотным разделением, но и кодовым, что позволяет улучшить точность позиционирования и передачи времени примерно на 40% по сравнению с космическими аппаратами старого поколения».