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Новейшие боевые вертолеты по цене приближаются к истребителям

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оборонное ведомство согласовало цену для первых образцов вертолетов Ка-52М.

Каждый из них будет стоить больше миллиарда рублей.

Как выяснили «Известия», модернизированные машины с улучшенной оптикой, радаром и дальнобойным оружием сейчас завершают испытания. Минобороны уже подписало с производителями контракт на поставку первой партии из 30 единиц. 

По цене новые вертолеты приближаются к истребителям С-30СМ, которые закупались в предыдущие годы. Однако эксперты отмечают, что эта сумма по-прежнему намного ниже, чем у конкурентов на мировом рынке вооружений.

Первые модернизированные Ка-52М будут стоить по 1 млрд 75 млн рублей каждый, следует из документов по страхованию воздушных судов. Правда, это цена «голого» «Супераллигатора» - в нее не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности. Фактически Ка-52М по стоимости вплотную приближается к многоцелевым истребителям Су-30СМ (1 млрд 187 млн рублей). В то же время «Супераллигатор» намного дешевле Су-35С (2 млрд 287 млн рублей) и Су-57, который обходится военному ведомству больше, чем в 3 млрд рублей за борт.

Государственные совместные испытания Ка-52М в данный момент находятся на завершающей стадии. В августе 2021 года на форуме «Армия-2021» оборонное ведомство подписало с «Вертолетами России» контракт на поставку 30 первых серийных вертолетов этого типа. Они должны поступить в войска в 2022–2023 годах.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял о планах военного ведомства до 2027 года приобрести более сотни новых Ка-52М.

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Ка-52
ПАК ФА
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