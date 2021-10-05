Знаменитому пистолету Макарова подобрали замену

Со следующего года Минобороны России начнет массово закупать для своих офицеров и некоторых категорий военнослужащих новый пистолет "Удав". Он постепенно заменит в войсках знаменитый ПМ - пистолет Макарова - и со временем станет в Вооруженных силах основным оружием ближнего боя.

Известно, что для армии заказали "Удав" в двух вариантах - в общевойсковой и специальной комплектации. По словам главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова, второй вариант пистолета оснащается прибором для малошумной стрельбы, целеуказателями и фонариком.

"Пистолетный комплекс "Удав" имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола", - объяснил главком в интервью "Красной звезде" причины выбора этого пистолета.

Ранее в госкорпорации "Ростех", куда входит разработчик "Удава" ЦНИИТОЧМАШ, сообщали, что 9-мм самозарядный пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм. Он может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса. Но в принципе для стрельбы из "Удава" подходят все типы боеприпасов такого калибра. Это может быть патрон с обыкновенной, трассирующей, бронебойной пулями. Или боеприпас повышенного останавливающего действия, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули и даже пуля с пониженным пробивным действием.

Последнюю, заметим, используют спецназовцы. Скажем, когда им приходится стрелять по захватившим самолет террористам.

Пистолет "Удав" не единственная стрелковая новинка, которую ждут в Сухопутных войсках. Генерал Салюков также рассказал о новой 7,62-мм снайперской винтовке Чукавина - ее также планируют принять на вооружение Российской армии. По словам главкома, в этом году успешно завершились ее государственные испытания.

Для Российской армии новый 9-мм самозарядный пистолет "Удав" заказали в двух вариантах - в общевойсковой и специальной комплектации

Напомним, что винтовку СВЧ в рамках опытно-конструкторского проекта "Жнец" разработали в концерне "Калашников". Она выполнена по необычной для отечественного оружия компоновочной схеме. Практически вся нагрузка приходится на верхнюю стальную часть винтовки. В СВЧ используется патрон 7,62х54, которых в магазине винтовки может быть от 10 до 20.

Сама винтовка весит 4,2 килограмма, на нее можно установить телескопический приклад с регулировкой "щеки". А еще - любое навесное оборудование: для этого планку Пикатинни расположили по всей длине ствольной коробки винтовки. Кстати говоря, сама ствольная коробка, а также приклад и ствол находятся на этом оружии на одной линии, что уменьшает в момент выстрела его подброс.

Генерал Салюков также рассказал о боевой экипировке "солдата будущего". По его словам, в этом году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в ее состав новой "робототехнической" подсистемы. Туда входят мини- и микробеспилотники, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты.

Юрий Гаврилов