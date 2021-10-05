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Минобороны раскрыло стоимость российских «супераллигаторов»

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны согласовало цену для первых образцов вертолетов Ка-52М: каждый из «супераллигаторов» будет стоить один миллиард 75 миллионов рублей (около 15 миллионов долларов). Стоимость модернизированных машин раскрыли «Известия», ссылаясь на документы по страхованию воздушных судов.

Ведомство уже подписало с производителями контракт на поставку первой партии из 30 единиц. По словам экспертов, такая цена Ка-52М действительна для внутреннего заказчика.

Отмечается, что в указанную стоимость не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности. По данным издания, стоимость Ка-52М приближается к стоимости истребителей Су-30СМ (один миллиард 187 миллионов рублей).

Военный эксперт Андрей Фролов заявил, что аналогичные вертолеты США или европейских стран стоят гораздо дороже. Так, по его словам, американцы поставляют Австралии вертолеты Apache по 115 миллионов долларов за штуку. «Более легкий американский Super Cobra продается по 75 миллионов долларов. Европейские Tiger, вне зависимости от комплектации, тоже заметно дороже Ка-52М. Самый дешевый из них для внутреннего заказчика 10 лет назад стоил 27 миллионов евро, более продвинутый — 35 миллионов», — отметил Фролов.

В сентябре авторы портала Military Watch составили список «самых опасных» боевых вертолетов современности. Эксперты оценили российские вертолеты Ка-52, Ми-28НМ и Ми-24. Также в условный рейтинг включили американский вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache и китайский Z-10.


Марина Совина

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Компании
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