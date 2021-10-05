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Интерфакс-АВН

КНДР восстановила связь с Южной Кореей по военной линии

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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Гонконг. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Связь по военной линии восстановлена между Северной и Южной Кореями, сообщает "Ренхап"в понедельник.

"Межкорейские военные линии связи восстановлены в 9 часов утра (3:00 по мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что северокорейская сторона ответила на звонок из Южной Кореи.

Ранее ЦТАК сообщило о планах Пхеньяна восстановить линии связи с Сеулом в понедельник утром.

"Поддерживая замысел уважаемого товарища Ким Чен Ына, соответствующие органы решили возобновить все коммуникационные линии между Севером и Югом с 9 часов (3:00 по мск) 4 октября", - сообщило агентство.

В минувшую среду в ходе своего выступления на сессии Верховного народного собрания северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что каналы для связи между двумя Кореями будут восстановлены в начале октября.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что трансграничные линии связи с Южной Кореей будут восстановлены с начала октября в рамках усилий по улучшению отношений и построению мира на Корейском полуострове", - отмечает ЦТАК.

В июне 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А после стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
2020-й год
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