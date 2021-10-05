На учениях в Иране замечены лучшие местные версии Т-72М1 с тепловизорами

Эти боевые машины получили дополнительное бронирование, причем защите подверглись не только лобовые, но и боковые проекции корпуса и башни. На корме смонтировали решетчатые противокумулятивные экраны. В результате такие "семьдесят вторые" внешне стали напоминать Т-90МС.
Источник изображения: Фото: Отвага2004
На ночном этапе учений
Серьезно доработали систему управления огнем, установив тепловизор, а также оборудование, позволяющее наводить ракеты по лазерному лучу.
Правда, если первоначально показывали такие танки с дистанционно-управляемыми пулеметными установками, то на машинах, задействованных в учениях, стоят обычные зенитные пулеметы "Утес".
Источник изображения: Фото: Отвага2004
По подобному проекту начата модернизация Т-72М1 и в Ираке
По мнению военных экспертов, такие Т-72М1 превосходят азербайджанские "Аслан" по большинству характеристик, однако по-прежнему уступают Т-90С. К тому же, их сравнительно немного, всего лишь несколько десятков.
Дмитрий Лемешко