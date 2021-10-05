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Вестник Мордовии

На учениях в Иране замечены лучшие местные версии Т-72М1 с тепловизорами

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В Иране продолжаются учения на границе с Азербайджаном. Все говорит о том, что масштабы демонстрации сил будут только возрастать. Теперь свои части задействовал Корпус стражей исламской революции (КСИР). Если соединения сухопутных войск пока задействовали в маневрах не самые новые свои танки, "Чифтен", то КСИР перебросил недавно модернизированные Т-72М1.

Эти боевые машины получили дополнительное бронирование, причем защите подверглись не только лобовые, но и боковые проекции корпуса и башни. На корме смонтировали решетчатые противокумулятивные экраны. В результате такие "семьдесят вторые" внешне стали напоминать Т-90МС.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

На ночном этапе учений

Серьезно доработали систему управления огнем, установив тепловизор, а также оборудование, позволяющее наводить ракеты по лазерному лучу.

Правда, если первоначально показывали такие танки с дистанционно-управляемыми пулеметными установками, то на машинах, задействованных в учениях, стоят обычные зенитные пулеметы "Утес".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

По подобному проекту начата модернизация Т-72М1 и в Ираке

По мнению военных экспертов, такие Т-72М1 превосходят азербайджанские "Аслан" по большинству характеристик, однако по-прежнему уступают Т-90С. К тому же, их сравнительно немного, всего лишь несколько десятков.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Азербайджан
Ирак
Иран
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
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