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РИА Новости

Российские и пакистанские военные преодолели огненную полосу на учениях "Дружба-2021"

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Военнослужащие Южного военного округа
Военнослужащие Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Военные РФ и Пакистана преодолели огненную полосу в ходе совместных учений "Дружба-2021", которые проходят с 28 сентября в Краснодарском крае, сообщили журналистам в Южном военном округе.

"В ходе совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2021" подразделения специального назначения России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу на полигоне Молькино в Краснодарском крае", - сказали в округе.

Военные были в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-12 и пулеметами ПК.

Как уточнили в ЮВО, 150-метровая огненно-штурмовая полоса включает в себя порядка 40 препятствий, таких как двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений.

"Для преодоления огненно-штурмовой полосы военнослужащие должны быть физически выносливы, морально устойчивы и профессионально подготовлены", - подчеркнули в округе.

Учения на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в них принимает участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

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