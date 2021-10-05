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ТАСС

Около 50 научных разработок систем нового поколения для космических войск ведется в России

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Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перспективные образцы вооружения задействуют в переоснащении соединений и воинских частей космических войск

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию в ближайшее время систем и комплексов нового поколения для космических войск ведется в России. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"В целом для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения в настоящие время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - сказали в военном ведомстве.

Космические войска Воздушно-космических сил России решают широкий спектр задач, в том числе наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении, осуществление запусков космических аппаратов, управление и поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного (военного и гражданского) назначения и средств их запуска.

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры - с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

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