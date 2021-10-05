Космические войска засекли более 110 пусков ракет по всему миру с начала года

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска РФ с начала 2021 года засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Космические войска РФ 4 октября отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете выполняли специалисты Космических войск.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск в этом году обнаружили и приняли на сопровождение около 1700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1450 спутников, а также спрогнозировали и отследили сход с орбиты около 270 космических объектов.

Также космические войска выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

По данным Минобороны, особое внимание специалисты главного центра разведки космической обстановки уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также экспериментам, которые другие страны проводят на орбитах со своими космическими аппаратами.

В состав Космических войск Воздушно-космических сил РФ входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армия Воздушно-космических сил особого назначения, главный испытательный космический центр им. Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении, главный центр разведки космической обстановки. Подготовку офицерских кадров для Космических войск ведет Военно-космическая академия им. Можайского.