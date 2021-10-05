Войти
РИА Новости

Космические войска засекли более 110 пусков ракет по всему миру с начала года

648
0
0
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска РФ с начала 2021 года засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Космические войска РФ 4 октября отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете выполняли специалисты Космических войск.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск в этом году обнаружили и приняли на сопровождение около 1700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1450 спутников, а также спрогнозировали и отследили сход с орбиты около 270 космических объектов.

Также космические войска выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

По данным Минобороны, особое внимание специалисты главного центра разведки космической обстановки уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также экспериментам, которые другие страны проводят на орбитах со своими космическими аппаратами.

В состав Космических войск Воздушно-космических сил РФ входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армия Воздушно-космических сил особого назначения, главный испытательный космический центр им. Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении, главный центр разведки космической обстановки. Подготовку офицерских кадров для Космических войск ведет Военно-космическая академия им. Можайского.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Плесецк
СККП
СПРН
Похожие новости
02.06.2021
Космические войска РФ
05.10.2018
В Вооруженных Силах России отмечается День Космических войск
25.03.2016
Космические войска Вооруженных сил РФ: задачи и структура
28.07.2015
Космическая карта
21.03.2007
Глава российского военного ведомства ознакомился с работой Космических войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 12:32
  • 69
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 05.10 11:11
  • 3
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 09:56
  • 13
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 05.10 02:29
  • 10
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 22:53
  • 158
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение
  • 04.10 09:59
  • 5
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 04.10 08:59
  • 2
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский